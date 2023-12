Arturo Fernández: alcalde de Trujillo pide demoler Mall Plaza tras tiroteo que dejó un muerto y tres heridos

El alcalde de la ciudad de Trujillo, Arturo Fernández, pidió demoler el Mall Plaza donde, a pocas horas de la Navidad, una persona murió y tres resultaron heridas producto de una balacera. Según indicó, el lugar no cumpliría con las medidas de seguridad necesarias.

"Ayer, cuando han ido los inspectores de seguridad de Defensa Civil, ese mall está para demolerlo totalmente porque no sirve. Es una bomba de tiempo, porque acepta gente más del aforo, no tiene precaución de seguridad. No tiene absolutamente nada", declaró.

BURLARSE DE LA LEY

Dijo también que no es la primera vez que cuestiona las medidas de seguridad del centro comercial. Señaló que ya había hecho observaciones, pero los administradores del lugar habrían encontrado la manera para "burlarse de la ley" y seguir funcionando.

"Hace medio año dije que no cumplían. Y ellos, de alguna manera, han venido burlándose de la ley y bueno, ha tenido que pasar esta muerte y heridos para que vayamos", declaró el burgomaestre a Exitosa. Finalmente, instó a la población a no asistir al establecimiento.