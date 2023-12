La casa propia puede ser una realidad: estos son los requisitos para acceder al bono de S/29 700

Uno de los grandes sueños de los peruanos es tener una casa propia, algo que no está muy lejos de concretarse si cumple los requisitos para ser beneficiario del Bono Familiar Habitacional (BFH) que ofrece el Estado, como parte del programa Techo Propio.

Para ello, debe cumplir con ciertos pasos y requisitos específicos a fin de ser considerado para adquirir el subsidio por S/29 700, el cual busca facilitar a los peruanos el acceso a una vivienda digna. Cabe destacar que todos los trámites son gratuitos, si busca más información puede acceder a los sitios oficiales del Bono Familia Habitacional y de Techo Propio.

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

Este bono está dirigido a familias con ingresos familiares mensuales que no excedan el valor de S/3 715.00 para comprar y S/2 706.00 para construir o mejorar su vivienda, la que contará con los servicios básicos de luz, agua y desagüe.

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO

- No ser propietario o copropietario de vivienda a nivel nacional

- No haber sido beneficiario de programas habitacionales

- Contar con un grupo familiar

- No superar el límite de ingresos establecido de S/2.706

- Contar con el terreno o aire independizado inscrito en registros públicos

- Contar con un ahorro de S/113.85.

¿CÓMO INSCRIBIR A MI GRUPO FAMILIAR?

1. Debes dirigirse a un centro autorizado o entidad técnica habilitada para registrar a su grupo familiar.

2. Necesitará proporcionar los documentos de identidad de todos los miembros de su grupo familiar, así como sus datos personales.

3. Deberá llenar y firmar el formulario de inscripción. En el caso de convivientes, ambos deben poner su firma.

4. Es necesario presentar una copia actualizada del título de propiedad del terreno, la cual no debe tener más de 90 días de antigüedad.

Para saber si es beneficiario del bono de Techo Propio, puede ingresar al siguiente enlace de la página oficial de Techo Propio, que es administrada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.