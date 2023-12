¡Lucha contra la anemia en Los Uros! Realizan campaña para niños de comunidades del Lago Titicaca

Uno de los lugares más impresionantes de Puno y del Perú son sin duda las islas de los Uros, comunidades ancestrales altiplánicas asentadas en islotes hechos de totora en medio el lago Titicaca. Pero el aislamiento juega en contra, cuando de buena alimentación y salud se trata; por ello, el Seguro Social de Salud, llevó a cabo la campaña "Lucha contra la anemia en los Uros", ya que Puno es la región con el índice de anemia infantil más alto del país.

"En puno tenemos 67% de anemia para el 2022 y seguimos en la punta a nivel nacional. Uno de los factores por los que no se supera la anemia infantil, es la falta de apego al tratamiento, eso es por lo que más se lucha para combatir la enfermedad. Trabajamos con las instituciones educativas y los centros de salud, brindando información para que sean accesible los medicamentos y trabajar en el apego”, señaló el Dr. Miguel Pari, pediatra del Hospital III de Puno.

EQUIPO MULTIDICIPLINARIO

Salir de la isla los Uros en Puno, les representa a los lugareños un gasto de 30 soles, lo que cuesta el traslado de ida y vuelta en lancha a la ciudad. Un monto que muchas veces apenas ganan por día, debido a que el turismo ha bajado considerablemente por la constante convulsión social. Esta situación, impide que puedan asistir a los controles de niño sano, razón por la cual EsSalud, realizó una campaña dirigida a proteger a los menores de cinco años, asegurados y no asegurados.

Con trajes multicolores propios del altiplano, pequeñitos entre los tres y los cinco años recibieron con alegría al equipo multidisciplinario de EsSalud en uno de los islotes, donde se asientan dos instituciones educativas de nivel inicial. Luego del respectivo taller donde se les enseñó acerca del correcto lavado de manos, procedieron a la charla a cargo del equipo de nutrición.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

La anemia es una afección en la cual el cuerpo ya no tiene suficientes glóbulos rojos sanos, cuya función es llevar oxígeno a los tejidos corporales. El hierro ayuda a la formación de glóbulos rojos, por ello el objetivo de la campaña fue brindar información nutricional, con degustación y recetas creativas hechas a base de insumos regionales, que ayuden a elevar los niveles de hemoglobina en la sangre.

Un rápido pinchazo y una gotita de sangre son suficientes para saber si nuestro niño tiene o no anemia. Al ser ésta una enfermedad crónica, su tratamiento es también de larga data, es decir que puede tardar semanas o meses subir los niveles de hemoglobina. Por ello, la constancia del tratamiento es fundamental para revertir la anemia.

FATIGA Y DEBILIDAD

"Estamos muy agradecidos de verdad, hoy he aprendido cosas que no sabía, recetas que no conocía y que ahora prepararé para mis niños, para que estén más sanos y sean unos niños más inteligentes, con más oportunidades", señaló Dorita, una madre de origen Aymara.

La fatiga y la debilidad son los síntomas más comunes de la anemia. Como la hemoglobina en los glóbulos rojos es responsable de transportar el oxígeno a todas las partes del cuerpo, una disminución en su número o funcionamiento puede provocar una sensación de cansancio o fatiga persistente.

CUALQUIER ENFERMEDAD

Si no se trata adecuadamente, además de afectar nuestra vida diaria, la anemia aumenta el riesgo de mortalidad de cualquier enfermedad, de ahí su importancia de detectarla y tratarla a tiempo.

Bajo la dirección de Dr. Gustavo Cáceres Manrique, Gerente de la Red Asistencial Puno, esta región cuenta con 9 IPRESS, distribuidas en: dos hospitales, cuatro Centros de Atención Primaria, un Policlínico y dos Postas Médicas.

ZONAS ALTOANDINAS

Esta estrategia de lucha contra la anemia en las islas de los Uros, movilizó a un comprometido equipo de EsSalud de 8 personas, en la ciudad de Puno. Desde la madrugada y desafiando las bajas temperaturas, médicos, psicólogos, nutricionistas, enfermeras y personal del área de comunicaciones preparó todo el material educativo y de atención, para llevar a cabo una campaña integral, en coordinación con la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención primaria

De esta manera, la Red Asistencial Puno, reitera su compromiso de luchar contra el flagelo que amenaza a los niños de nuestras zonas altoandinas, con la esperanza de reducir los elevados niveles de anemia infantil.