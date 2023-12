Crisis económica: construcción de seis centros comerciales se paralizan, según la CCL

La recesión económica es cada vez más evidente en el país. El sector retail está sufriendo un duro golpe en cuanto a las inversiones para la construcción de cinco centros comerciales, pues de los 12 que se iban a ejecutar al 2025, solo siete serán concretados, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

La construcción de los centros comerciales estaba prevista para realizarse entre el 2023 y 2025, pero se postergaron seis de los proyectos con una inversión de US$540 millones, informó Óscar Chávez, jefe del IEDEP de la CCL. “La caída del PBI y el crecimiento mínimo del consumo privado pueden explicar estas decisiones, además del clima de pesimismo que rodea a la inversión privada”, señaló.

Los inversionistas declinaron en la construcción de nuevos malls y optaron en realizar mejoras en las instalaciones ya existentes como ampliar las áreas recreativas, comerciales, de servicios y gastronómicas.

PROYECTOS QUE SE EJECUTARÁN

Para este año, se encuentran como proyectos a ejecutarse el Centro Comercial Gastronómico Plaza de los Reyes en el Centro de Lima (US$ 15 millones) y Eco Plaza Ate (US$ 22 millones).

Para el periodo 2024 – 2025, se estima la apertura de cinco centros comerciales con mayor concentración en al capital. En Lima destacan Eco Plaza Wilson (US$ 30 millones), Lifestyle La Molina (US$ 60 millones), Las Vegas Plaza Puente Piedra (US$ 40 millones) y el Centro Comercial San Juan de Lurigancho del grupo Cencosud (inversión por definir). En el caso de provincia está el proyecto Eco Plaza Piura, con una inversión de US$25 millones.