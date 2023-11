Puno: Derrame de aceite contamina el río Desaguadero

En la región de Puno, un accidente de tránsito entre una cisterna y otro vehículo ha resultado en un desastroso derrame de más de 20 mil litros de aceite, generando una seria contaminación en el río Desaguadero.

El incidente ocurrió cuando ambos vehículos colisionaron en la carretera La Paz-Desaguadero el pasado domingo 26 de noviembre, según informes de radio Exitosa.

Como consecuencia de la colisión, la cisterna sufrió un vertido de su contenido líquido, liberando una gran cantidad de aceite en las aguas del río Desaguadero. Esta situación ha generado una preocupante contaminación ambiental que está afectando gravemente a la fauna silvestre y a los peces que habitan.

SIN RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA

Hasta el momento, las autoridades regionales no han emitido ningún comunicado oficial y no se ha realizado una evaluación completa de los daños ocasionados por este desastre. Tanto las autoridades peruanas como las autoridades competentes en Bolivia, donde el río Desaguadero también se extiende, no han tomado medidas concretas para abordar la situación.