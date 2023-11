Sacerdote procesado por violación anuncia su candidatura a las elecciones presidenciales

Luis Alejandro Bazalar García, es un sacerdote quien fue procesado por violación, anunció en su visita a Cusco su candidatura para las próximas elecciones presidenciales del 2026.

CASO

Bazalar García estuvo implicado en el delito de abuso contra un seminarista de 17 años en 2013. Ante ello, el juzgado de Ayacucho en 2015 lo sentenció a 8 años de prisión efectiva.

No fue hasta un año después que la Corte Suprema de Justicia del Perú absolvió al sacerdote de abuso sexual, secuestro y agresión por la falta de elementos probatorios que lo involucraban.

Por otro lado, Luis Bazalar hizo un llamado a Dina Boluarte para que renuncie a la presidencia del Perú. Del mismo modo, indicó que los diversos organismos democráticos de nuestro país no trabajan en beneficio de los ciudadanos.

“Aprovecho una vez más desde Cusco para decirle: 'señora renuncie permítanos a los peruanos poder elegir nuestro destino, futuro, nuestra libertad (...) Desgraciadamente, cuando uno no conoce, no sabe amar. Creo que esto es lo que está sucediendo desde el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial y desde el Ministerio Público, no amamos a los peruanos", indicó.