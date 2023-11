Migraciones: este 4 de diciembre caducan los CPP cuya vigencia fue ampliada excepcionalmente

La Superintendencia Nacional de Migraciones recordó que el próximo lunes 04 de diciembre caducarán los carnés de permisos temporales de permanencia (CPP) del proceso de regularización iniciado en 2020, cuya vigencia fue ampliada por 30 días hábiles, y exhortó a sus titulares a solicitar el cambio de calidad migratoria especial residente para mantener su condición migratoria regular.



Como se recuerda, el Decreto Supremo 003-2023-IN estableció que los CPP del anterior Decreto Supremo 010-2020-IN extienden su vigencia por el mencionado periodo, contabilizados desde la publicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), que estableció el procedimiento para que soliciten dicha calidad migratoria.



Después del 04 de diciembre, aquellas personas que tenga el CPP con vigencia extendida y que no hayan iniciado ese trámite quedarán en condición migratoria irregular y podrían ser pasibles de multas por exceso de permanencia y otros tipos de sanciones administrativas.



Unos 70 mil ciudadanos extranjeros del proceso de regularización anterior, cuyo CPP ya caducó, deben tramitar su cambio de calidad migratoria, antes de la fecha indicada, para mantener su condición migratoria regular.



Cabe mencionar que para aquellos que aún mantienen la permanencia vigente del CPP deben realizar el cambio de calidad migratoria especial antes de la fecha e vencimiento de dicho permiso.



TRÁMITE VIRTUAL



A la fecha, cerca de 95 mil personas extranjeras ya han solicitado, a través de la Agencia Digital Migratoria, el cambio de calidad migratoria especial residente.



Pueden acceder a este trámite los beneficiarios del CPP, cuyo carné tiene más de seis meses de vigencia. Para hacerlo deben cancelar el derecho de trámite de S/ 40.60 en el Banco de la Nación o págalo.pe con el código 07568. Luego, ingresar deben ingresar a la Agencia Digital Migraciones y llenar el formulario respectivo, indicando el número de recibo y la fecha de pago. No es necesario que acudan a alguna de las sedes de Migraciones para iniciar el procedimiento.



En la plataforma web también deberán adjuntar la copia simple del pasaporte o documento de viaje análogo reconocido por el Estado peruano o el documento oficial emitido por Migraciones como el CPP. Además, insertar una declaración jurada con indicación de las actividades que realiza en el territorio nacional, señalando la dirección del lugar, entre otros.



Migraciones evaluará la solicitud presentada en un plazo máximo de 30 días hábiles, dentro de los cuales verificará toda la información presentada por el solicitante, la cual será cruzada con organismos nacionales e internacionales como Interpol, a efectos de garantizar que solo accedan a esa calidad migratoria las personas que cumplan con los requisitos.



En algunos casos, el solicitante podría ser citado para un nuevo registro de datos biométricos o la presentación de algún documento adicional, la misma que será previamente notificada.



El resultado del trámite, así como las observaciones, será notificado al buzón electrónico del usuario y, en caso de ser aprobado, éste deberá programar una cita, a través de la Agencia Digital Migraciones, para recoger su carné de extranjería. Las personas extranjeras no requieren acudir a terceros para realizar su trámite y mucho menos compartir su información personal como clave y contraseña.