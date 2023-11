Áncash: 20 muertos y seis heridos tras volcadura de bus interprovincial a un abismo

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional informó que un bus interprovincial cayó a un abismo de la provincia de Corongo en Áncash lo que dejó como consecuencia 20 muertos y seis heridos.

El vehículo se trasladaba de La Libertad hacia Lima y se precipitó unos 300 metros en la carretera nacional, por lo que la Policía Nacional del Perú (PNP) continúa realizando los trabajos para la recuperación de los cuerpos.

MEJORA DE LA VÍA

El alcalde distrital de Yanac, Carlos Pinedo hizo un llamado al Gobierno Central para mejorar el tramo de la carretera Huarochirí – Sihuas – Huacrachuco, en la cual se trasladan decenas de pobladores diariamente.

"Esta carretera que está en pésimas condiciones y que producto de eso, de esas fallas que está todo hueco, ahora las consecuencias. Al ministro de Transporte que ponga bastante hincapié en este tramo de Huarochirí - Sihuas - Huacrachuco. No hay que esperar más muertes. Y la carretera está pésima, a pesar que han venido técnicos del Ministerio de Transportes, pero no se pronuncian y no actúan", mencionó.

Cabe mencionar que, los datos de la División de Tránsito y Seguridad Vial revelaron que en lo que ha transcurrido del año, más de 3000 personas han muerto por lesiones graves ocasionados por accidentes automovilísticos.