César Acuña: vuelven a colocar estatua de oro de excandidato presidencial en Trujillo

Luego de haberse retirado la estatua de oro de César Acuña en el campus de la Universidad César Vallejo (UCV) en Trujillo. Se conoció este sábado que se volvió a colocar la pieza en homenaje al excandidato presidencial, pero esta vez con menos brillante.

El fundador de Alianza para el Progreso (APP) contó que las personas de su entorno cercano fueron las encargadas de confeccionar esta escultura, pero no quedaron conformes por lo que se decidió sacarlo.

EJEMPLO A SEGUIR

De acuerdo a César Acuña, este homenaje que le rindieron es propició por los reconocimientos que podido obtener en toda su vida y será muy difícil que exista un ciudadano que pueda lograr todo el éxito que él ha conseguido.

"Esta estatua, deben saber que, viene de personas que me conocen hace 43 años (...) Creo que la trayectoria que he recorrido hasta ahora ha servido de impulso para que los que me conocen valoren en vida mi trabajo. No creo que sea vanidoso, pero va a ser imposible que aparezca un peruano y forme tres universidades", mencionó.