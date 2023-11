Realizan exitosa cirugía para extirpar tumor del rostro de una mujer de 87 años en Pasco

1

Sin miedo al quirófano. Teodolinda Canturín confió en los profesionales de la Red Asistencial Pasco, y a sus 87 años se sometió a una delicada y compleja cirugía oncológica en el hospital II - E Huariaca. Tras la extirpación del tumor y la reconstrucción de parte de su rostro, ahora goza de una mejor calidad de vida.

El carcinoma epidermoide agresivo que apareció en su pómulo derecho, hace más de un año, representaba un riesgo de vida para la abuelita. Pero ella estaba decidida a no dejarse amilanar por la enfermedad, así que acudió a los profesionales de EsSalud.

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

“A la edad que tengo, no he tenido miedo a la operación; a Dios gracias he entrado fuerte y el doctor me dijo usted entra y sale fuerte” señaló Teodolinda , convencida de que tomó la mejor decisión.

Un equipo multidisciplinario de oncólogos, del servicio cabeza y cuello del hospital II-E Huariaca decidió la cirugía como opción curativa. Realizaron todos los exámenes y pruebas de riesgo quirúrgico que comprobaron el perfecto estado de la asegurada.

EVALUACIÓN RESPECTIVA

“Confíen en su médico, confíen en EsSalud porque acá hay muy buenos profesionales. Primero se va a evaluar al paciente, si tiene las condiciones adecuadas puede entrar tranquilamente a una operación, pero necesitamos que vengan porque debemos hacer la evaluación respectiva previa a la cirugía “afirmó el Dr. Enrique Cisneros, director de la Red Asistencial Pasco.

La cirugía de alta complejidad fue un éxito, desterrando la idea de que un paciente de la tercera edad, ya no puede ser operado. Todo dependerá siempre del cumplimiento de las evaluaciones pre quirúrgicas.

CALIDAD DE VIDA

El Dr. Walter Santa Gadea lideró al equipo de cirujanos, anestesiólogos y personal que durante casi 4 horas practicaron la resección radical del tumor. Luego del retiro de la piel afectada, se procedió a la reconstrucción del área.

Teodolinda Canturin disfruta ahora de sus 9 hijos y 10 nietos. Tiene una mejor calidad de vida, acude a sus citas de control en el servicio de cabeza y cuello , y luego pasará a supervisión oncológica.

GRACIAS ESSALUD

Con una gran sonrisa, agradece la atención de los profesionales de EsSalud: “Gracias EsSalud, quiero decirle a todos quienes se sienten mal, que así como yo de 87 años, pueden venir para ser tratados y sentirse sanos”.

El Servicio de Oncología del Hospital II-E Huariaca en Pasco, ha cumplido 1 año y 3 meses de atención a pacientes que llegan incluso de Huánuco, Ucayali y Junín.