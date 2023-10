Personal asistencial convierte Servicio Rural y Urbano Marginal en el verdadero corazón de la medicina peruana

Vocación de servicio. De niña lo jugaba, pero de grande lo tuvo claro: su más grande sueño y anhelo profesional, era convertirse en doctora. Con apenas 24 años, encontramos a Liz Bolívar Titto, llegando al Centro Médico de Acomayo en Cusco, con la emoción propia de una colegiala en su primer día de clase. Y es que hoy, coincidentemente, es también el inicio de su vida profesional como médico Serumista de EsSalud, ante una población, un tanto olvidada, que esperaba con ansias a la doctora del pueblo.

Liz es solo una, de los 38 Profesionales SERUMS, que están distribuidos en 11 IPRESS del Primer Nivel de Atención ubicadas en 08 Provincias, de las 13 que existen en el departamento del Cusco. Este grupo humano, que arranca en este punto su primera experiencia como profesional de la salud, optimiza el acceso al cuidado de la salud de los pacientes asegurados, priorizando las acciones de prevención.

“Desde pequeña siempre tuve la idea de querer ayudar a las personas, que estén tranquilos, esa fue mi vocación. Mi primera experiencia va a marcar el resto de mi vida, mi recibimiento y toda esta acogida también me enseña como es el trabajo en equipo y me ayuda a conocer que enfoque quiero y que no sea una limitación que vivan en zonas alejadas para recibir el mejor trato”, contó cargada de emoción la flamante doctora del Centro Médico de Acomayo.

HONRANDO A LA MEDICINA PERUANA

El alma del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, conocido como SERUMS, es sin duda alguna, la vocación de servicio. Los Serumistas en Perú no solo trabajan en zonas rurales o alejadas, sino que a menudo sacrifican sus hogares, sus afectos y sus comodidades para mudarse a la zona que se convertirá en su nuevo hogar por los próximos 12 meses. Convivir con las carencias propias de cada región, los ayuda a empatizar y entender las necesidades de la población. El SERUMS no solo les lleva médicos, sino que también forma profesionales con más humanidad.

Dra. Licely Mayorga, directora del Centro Médico Acomayo, cuenta cómo se ha transformado este centro y cómo la llegada de los serumistas, ha incrementado su capacidad resolutiva.

“El Centro Médico Acomayo empezó con un médico y una enfermera, nos tocaba referir a casi todos los pacientes al Hospital central, a tres horas. Diez años después, somos un Centro nivel I-3 con seis serumistas y referimos solo cuatro pacientes por mes”, señaló la especialista de EsSalud.

A nivel nacional, entre asistentes sociales, biólogos, cirujanos dentistas, médicos, enfermeras, nutricionistas, obstetras, psicólogos, químicos farmacéuticos y tecnólogos médicos, EsSalud ha desplegado 773 serumistas a lo largo y ancho del país para cerrar brechas de cobertura en salud.

En el Día de la Medicina Peruana, EsSalud no solo se compromete con el asegurado, sino que demuestra que la distancia, la inclemencia del clima, las limitaciones de transporte, el aislamiento y hasta la falta de infraestructura, no son impedimento para llegar al paciente que más lo necesita.