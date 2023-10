Arturo Fernández niega permisos para el Festival de Luces y Colores: "De la Navidad de Trujillo me encargo yo"

El sentenciado y suspendido alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, ha anunciado que no concederá los permisos necesarios para la realización del tradicional Festival de Luces y Colores que se celebra en la Plaza de Armas durante la temporada navideña.

Esta decisión sigue a su reciente negación de permisos para el Concurso de la Marinera, otra popular festividad local. La noticia se dio a conocer durante una transmisión en vivo en las redes sociales del alcalde y en la nueva página de Facebook de su administración en la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

DIO MENSAJE POR TRANSMISIÓN EN VIVO

Durante la transmisión, Fernández Bazán leyó una carta del Arzobispado de Trujillo en la que se solicitaba la autorización para llevar a cabo el evento del 14 de diciembre al 6 de enero. A pesar de la petición formal, el alcalde suspendido afirmó que no otorgará la autorización.

La razón de su negativa, según explicó, es que el Arzobispado de Trujillo no ha contribuido con la donación de contenedores ni ha instalado luces frente a la Universidad Católica de Trujillo (UCT), en su local de la Panamericana Norte.

"Mientras no compren contenedores no habrá autorización. De la Navidad de Trujillo me encargo yo", aseguró Fernández Bazán durante la transmisión. Esta declaración ha generado polémica entre los residentes de Trujillo, quienes esperaban con ansias la realización de este tradicional festival navideño.

El Festival de Luces y Colores es un evento emblemático en Trujillo que atrae a turistas de todo el país y del extranjero. La negativa del alcalde a conceder los permisos necesarios para su realización podría tener un impacto significativo en la economía local, especialmente en un momento en que la ciudad está luchando para recuperarse de los efectos de la pandemia.

Hasta el momento, el Arzobispado de Trujillo no ha emitido una respuesta oficial a las declaraciones del alcalde Fernández Bazán. Sin embargo, la comunidad trujillana espera que se logre un acuerdo que permita la realización del Festival de Luces y Colores, un evento que aporta alegría y color a la temporada navideña de la ciudad.