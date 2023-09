Desmienten a Arturo Fernández sobre clausura de conocido centro comercial

El alcalde de Trujillo , Arturo Fernández, anunció a través de su cuenta oficial de Facebook el cierre del centro comercial Real Plaza "hasta nuevo aviso". Este anuncio sorprendió a los ciudadanos de Trujillo, generando especulaciones y confusión entre los habitantes de la ciudad.

Ante la noticia, La República se puso en contacto con el área de prensa de la Municipalidad Provincial de Trujillo para corroborar la veracidad de la información. La institución desmintió la versión del alcalde, asegurando que no se produjo un cierre del centro comercial.

Según la Municipalidad, lo que en realidad sucedió fue una labor de fiscalización por parte de la entidad, con el objetivo de verificar la documentación del centro comercial. "No es cierto (el cierre). No hubo justificación para una clausura. Fue personal de fiscalización, pero no hubo cierre. Se trató de una operación de rutina, una visita inopinada".

LO DESMIENTEN

"Se revisaron licencias (...) No hubo cierre", afirmó un portavoz de la Municipalidad. En respuesta a los rumores, el centro comercial Real Plaza también se pronunció, reafirmando que continúan atendiendo con normalidad y en su horario habitual. A pesar del anuncio del alcalde, el establecimiento continúa funcionando con normalidad.

Los clientes realizan sus compras habituales, sin que se haya producido ninguna alteración en el funcionamiento del centro comercial. Este incidente ha generado dudas sobre la comunicación entre las autoridades locales y la administración del centro comercial.

Sin embargo, tanto la Municipalidad como el centro comercial han reafirmado su compromiso con la transparencia y la correcta información a la ciudadanía. El anuncio del alcalde Arturo Fernández sobre el cierre del Real Plaza de Trujillo ha sido desmentido tanto por la Municipalidad Provincial de Trujillo como por la administración del centro comercial.