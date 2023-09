Exsuegro de mujer que demolió su casa tras ser presuntamente desalojada rompe su silencio

Yumiko González, una madre de familia, decidió tomar una medida drástica tras recibir una orden de desalojo de su exsuegro, demoler su propia casa. La vivienda, en la que residía con sus cuatro hijos, fue construida con el ahorro de sus padres, quienes viven en el extranjero.

La orden de desalojo fue emitida por el Poder Judicial a petición de su exsuegro, Pablo Vega Ramírez. Según González, no se llegó a ningún acuerdo sobre la posesión del terreno ni sobre el modo de pago para los trámites de documentación.

En respuesta, decidió derrumbar la vivienda que compartía con su ex pareja. "Yo mandé a hacer eso porque estaba desalojando a mí y a mis hijos, ya que no se había llegado a ningún acuerdo ni el modo de pago para los trámites de documentación (sobre la posesión del terreno). Ahorita, yo puedo estar posicionada todavía en mi casa porque no hay ni fecha ni hora de cerraje para que vayan a sacarme de esa casa", explicó González a La República.

EXSUEGRO SE PRONUNCIA

Por su parte, Vega Ramírez sostuvo que cedió la casa a su hijo cuando este formó pareja con González. Sin embargo, tras la separación, ella se quedó con la vivienda y sus nietos. Aseguró que mientras sus nietos residan allí, no ha tomado ninguna acción legal.

El exsuegro también señaló que la orden de desalojo aplica solo para González, no para sus nietos. La demolición de la propiedad fue paralizada por el área de Fiscalización de la Municipalidad de Chancay y la Policía Nacional del Perú (PNP), después de que Vega Ramírez y su hijo notaran que la vivienda estaba siendo demolida por obreros.

Desde la demolición de la vivienda, González ha estado recibiendo amenazas de muerte y acoso por parte de números desconocidos. "Me llaman a cada rato... (Me dicen) que desista con lo que estoy haciendo, si no, me darán un balazo. (...) Que ya saben dónde estudian mis hijos", denunció.