Simulacro Nacional ante Lluvias Intensas: ¿qué tener en cuenta para ayudar a una persona con discapacidad?

Por: Sandra CárdenasRuiz

Este miércoles 27 de setiembre, a las 10 de la mañana, se realizará el Simulacro Nacional ante Lluvias Intensas y Peligros Asociados, un evento que es de vital importancia ante el peligro inminente generado por el Fenómeno El Niño y la ocurrencia de eventos como inundaciones, deslizamientos, desbordes de ríos, lluvias intensas, entre otros.

Ante esta eventualidad, es importante tener en cuenta la vulnerabilidad de algunos grupos en situaciones de emergencia como es el caso de las personas con discapacidad. Lamentablemente, en nuestro país no hay datos específicos de cuántas personas con discapacidad han resultado afectadas en este tipo de eventos, sin embargo, según estimaciones a nivel mundial, las personas con discapacidad suelen afectarse el doble o triple que una persona que no tiene una condición de discapacidad.

Giovanna Osorio, cofundadora y presidenta de Kipu Llaxta, Asociación Psico Inclusiva sin fines de lucro dedicada a promover el desarrollo e inclusión, explicó que el enfoque del plan familiar de emergencias debe ser inclusivo, es decir, incluir a todos los miembros de nuestra familia.

“¿Qué pasa si no hay alguien junto a la persona con discapacidad? (…) no puede esperar a que alguien venga y la rescate. Entonces, el plan familiar individualiza a cada miembro de la familia, con sus necesidades específicas, y se les asigna roles, incluida a la persona con discapacidad, luego, con este plan de emergencia se hacen los simulacros para poner en práctica lo que hemos organizado y se supervisa qué tan viable es o si se debe mejorar”, señaló Osorio.

PREVENIR ES UNA TAREA INCLUSIVA

Giovanna Osorio señaló que lo importante es “tener un plan donde la persona con discapacidad pueda tener la mayor autonomía posible” y sepa actuar durante un episodio de emergencia.

En el caso que una persona con discapacidad requiera ayuda, es necesario que en el plan familiar de emergencia se considere una red de apoyo, es decir, dos o tres personas que van a apoyarlos cuando suceda una emergencia. Esta red puede estar integrada de nuestros familiares, vecinos, compañero de trabajo, etc, explicó Catherine Palacios Romero, subdirectora de Gestión de Recursos para la Respuesta de la Dirección de Preparación del Indeci.

Además, dijo que esta “red de apoyo” debe saber la mayor cantidad de información sobre la persona con discapacidad a la que va a asistir, por ejemplo, saber si la persona está o no en casa, cómo ingresar a la vivienda si no tiene acceso a las llaves, cuáles son sus horarios, si salió de viaje, las medicinas que toma, las alergias que tiene, etc.

“Justamente los simulacros permiten practicar esa respuesta, es decir, cómo asistir a una persona con discapacidad, en caso lo requiera”, señaló Palacios.

Añadió que es necesario que se identifique las necesidades específicas de la persona con discapacidad que participa en ese espacio, ya sea una persona con movilidad reducida, con discapacidad auditiva, visual, etc.

Por otro lado, se debe designar un equipo encargado de coordinar y ejecutar el simulacro y que sepa la diversidad de la población que está presente en dicho espacio, luego se le asignara a cada persona un rol o tarea. “Por ejemplo, si una persona con discapacidad es usuaria de una silla de ruedas, pero no la maneja, entonces se coordina con el equipo para que se asigne a una persona que le ayude con la silla para evacuar en caso de emergencia”, señaló Osorio.

“Tampoco podemos dar por hecho que todas las personas con discapacidad requieren apoyo”, enfatizó Giovanna Osorio, por ello es importante hablar con las personas con discapacidad para saber cómo y en qué se les puede apoyar. “Cada persona puede usar diferentes tecnologías de apoyo y quizás, si movemos directamente a alguien de una silla de la forma que creemos, podemos crear un accidente”, advirtió.

MOCHILA DE EMERGENCIA: ¿QUÉ DEBE TENER PARA UNA PCD?

En el caso de las mochilas de emergencia, la presidenta de Kipu Llaxta explicó que su contenido debe ser el mismo que en los casos de simulacros para sismos, es decir, que tenga insumos básicos para sobrevivir, pero también se debe tener en cuenta las necesidades específicas de cada miembro de familia.

“Si es una persona con discapacidad usuaria de bastón, debería llevar un bastón adicional en su mochila de emergencia, lo mismo si usa gafas o si se trata de una persona usuaria de audífonos. Es recomendable tener un elemento adicional en la mochila”, especificó Osorio.

“Debemos incluir cartillas con pictogramas que ayuden a transmitir mensajes a personas con discapacidad intelectual”, añadió Catherine Palacios Romero, subdirectora de Preparación del Indeci.

Por otro lado, Giovanna Osorio señaló que una mochila de emergencia debe ser renovada entre uno y tres meses, sin embargo, en casos de mayor riesgo, como el del Fenómeno de El Niño, debería revisarse cada mes porque las personas podrían tener nuevas necesidades o requerimientos.

Catherine Palacios, por su parte, explicó que las mochilas de emergencia no deben pesar más de 8 kilos, por ello, una mochila solo debe servir para llevar objetos de hasta de dos personas. Entonces, si la familia tiene seis integrantes, se deberán tener listas tres mochilas de emergencia.

DATOS IMPORTANTES

Alrededor de 3 millones de personas, es decir, un 10% de la población peruana, tiene alguna discapacidad. Se estima que aproximadamente un 8% participará en el simulacro de emergencia nacional.

Para cualquier emergencia, puede comunicarse con los siguientes números: 105 – Policía; 116 – Bomberos; 119 – Mensajes de voz y 106 – Emergencias SAMU.