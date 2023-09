Solicitarán que Policía Nacional del Perú sea declarada en emergencia

La delincuencia parece incrementarse cada día en el país, ante ello, la Policía Nacional del Perú necesita estar implementada para hacer frente a este flagelo que está afectando al país. El general Jorge Luis Angulo, comandante general de la PNP, informó que solicitarán que se declare en emergencia a la institución.

Explicó que el desabastecimiento de patrulleros no le permite a las fuerzas del orden realizar sus labores de manera eficaz, por ello tendrán que llegar a ese extremo. Además, dijo que la inestabilidad política de los últimos años ha afectado a la institución. “En mi carrera profesional de 37 años, no he visto un desabastecimiento de patrulleros como ahora”, explicó en Exitosa.

En tanto, señaló que, si hay presupuesto, sin embargo, la adquisición de patrulleros implica una serie de procedimiento de licitaciones que podrían tardar meses, e incluso años.

“Vamos a solicitar la declaratoria de emergencia para la institución policial y de acuerdo a ello, nosotros podemos hacer las compras directamente para replantear el tema de la logística”, con ello, estimo que en seis meses las compras se concretarían.