Canta: moradores bloquean autopista en protesta por constantes accidentes de tránsito

Esta tarde, decenas de vehículos quedaron varados debido al bloqueo de la autopista Canta- Huallay- Cerro de Pasco, por parte de moradores que exigen mayor seguridad pues se registran constantes accidentes de tránsito.

Víctor Miraval, representante de la comunidad de Cullhuay, declaró a RPP, que hay sectores de la importante vía que no han sido asfaltados, no hay señalética, etc., lo que genera peligro principalmente en el tramo que cruza la ciudad.

A TODA VELOCIDAD

Por ello, algunos padres se han visto obligados a no llevar a sus hijos a los colegios por el temor a que sufran un accidente de tránsito. El último jueves una niña casi fue atropellada por un auto particular que pasó a toda velocidad, indicó. ´

La carretera Canta es muy utilizada para llegar de Cerro de Pasco a Lima y viceversa. “Todo es pista, pero la parte que pasa por Canta ciudad es el problema, circulan a toda hora gran cantidad de camiones, buses, cúster, etc.”, manifestó.