Mincetur: exportaciones peruanas alcanzan un crecimiento de 6 % en el mes de julio

El denominado mes de la patria culminó con una importante noticia para el sector exportador. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), los envíos peruanos al extranjero alcanzaron los US$ 4 998 millones durante el séptimo mes del año, valor 6 % superior respecto a julio del 2022.



De esta manera, pese a la ligera caída de -0,2 % registrada en el acumulado de enero a julio de este año, se observa un incremento en las exportaciones de bienes no tradicionales, sobre todo en el rubro agropecuario (+3,6 %), pesquero no tradicional (+23,4 %) y minería no metálica (+44 %).



“Sabemos que este año tuvimos un inicio atípico. Por eso, desde el Mincetur estamos trabajando para que nuestros exportadores continúen vendiendo al exterior. A través de iniciativas como la Ruta Productiva Exportadora y el Programa de Apoyo a la Internacionalización, venimos articulando esfuerzos para impulsar el crecimiento del sector”, destacó el ministro Juan Carlos Mathews.



CRECIMIENTO

El sector agropecuario no tradicional acumuló US$ 4 301 millones entre enero y julio, gracias a las ventas mayores de uvas (+14,4 %), arándanos (+7,5 %) y paltas (+17,4 %), que alcanzaron los US$ 664 millones, US$ 239 millones y US$ 820 millones respectivamente.



Las exportaciones de bienes pesqueros, por otro lado, sumaron US$ 1 254 millones al cierre de los primeros siete meses del año. Aquí destaca por encima de otros productos la venta de pota, que totalizó US$ 672 millones registrando así un crecimiento de 122 %.



Por último, según las cifras del reporte, el rubro de minería no metálica registró US$ 580 millones en exportaciones, debido al aumento en los envíos de fosfatos de calcio natural, que alcanzaron los US$ 360 millones (+ 58,2 %); y antracitas, que lograron US$ 157 millones (+51,6 %).



SOCIOS COMERCIALES

China, a la fecha, se mantiene como el principal socio comercial de Perú en el mundo. Es el primer destino de las exportaciones nacionales de bienes mineros y pesqueros. En la lista continúa Estados Unidos y la Unión Europea.



A nivel latinoamericano, Brasil y Chile son los más importantes socios en la región. El primero de ellos importa de Perú cobre, gas natural, aceite crudo de petróleo, zinc y fosfato de calcio. Chile, por su parte, compra molibdeno, ácido sulfúrico, frutas e hidrocarburos.