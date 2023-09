INS: expertos nacionales e internacionales brindan talleres en tratamiento frente al dengue

Como parte de las acciones de preparación frente al fenómeno global, el Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa), inició un ciclo de talleres aplicados al tratamiento del dengue “Drop Pro” y “Lightweight Insecticide Resistance Kit (LIRK)”, que estuvo dirigido a profesionales de la salud de las regiones de Piura, La Libertad, Loreto y Cusco.

Los talleres se dictan desde el 11 al 14 de setiembre y están a cargo de expertos del INS, Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) pertenecientes al Minsa y de la cooperación técnica con el Centers for Disease Control and Prevention (CDC), el Navy Entomology Center of Excellence (NECE) y la Unidad de Investigaciones Médicas del NAMRU SOUTH de los Estados Unidos.

Foto Minsa

MOSQUITOS TRANSMISORES

El uso del “Drop Pro”, el cual es un programa, nos permite medir los tamaños de gotas de los equipos de nebulización empleados en las fumigaciones para controlar las poblaciones de los mosquitos transmisores de dengue y con ello ver que estas tengan la calibración dentro de rango aceptado.



Además, se realizará el taller sobre la metodología LIRK (Lightweight Insecticide Resistance Kit), un método de rápida evaluación sobre la resistencia a los insecticidas.

PROBLEMAS SANITARIOS



La enfermedad del dengue es uno de los mayores problemas sanitarios del país, cuyo vector transmisor el Aedes aegypti, se encuentra disperso en la mayoría de las regiones de nuestro país.



La persistencia del vector se asocia con la existencia de determinantes sociales y ambientales, tales como los estilos de vida, el crecimiento poblacional, las migraciones, la urbanización no controlada ni planificada y los grandes cinturones de pobreza en las ciudades, siendo las instituciones educativas los escenarios estratégicos para desarrollar intervenciones que contribuyan a disminuir esta grave problemática.