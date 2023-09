¿Sabes hasta qué hora puedes hacer uso del carné de medio pasaje? En esta nota te lo contamos

Con el comienzo de un nuevo semestre en las universidades públicas y privadas del país, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) insta a los transportistas y al público en general a reconocer la validez del carné universitario de acuerdo a su fecha de expiración, manteniendo el respeto por el derecho del estudiantado al medio pasaje.

La Sunedu recuerda que la validez de los carnés universitarios 2022 en circulación depende de la fecha de expiración que aparece en la parte frontal de cada documento. Por lo tanto, la entidad insta a tener en cuenta dicha fecha al momento de reconocer la validez de estos carnés.

ESTUDIANTES TIENEN DERECHO A DESCUENTO POR LEY

De acuerdo a la Ley N° 30220, Ley Universitaria, todos los estudiantes universitarios tienen derecho a un descuento en el pasaje, equivalente al 50% del precio regular ofrecido al público en general. Este beneficio puede ser hecho válido mediante la presentación del carné universitario en el momento de hacer uso del transporte público.

No obstante, la Sunedu, resalta que el horario en el que los estudiantes pueden hacer uso de su beneficio está establecido entre las 5:00 a.m. y la medianoche y no depende del destino del estudiante, es decir, el descuento se mantiene independientemente del lugar a donde el universitario se desplace.

EL COSTO DEL CARNÉ

El costo para obtener el carné universitario, impuesto por la Sunedu, es de S/ 11.50. Sin embargo, este trámite debe ser realizado por las universidades, con lo cual, los estudiantes tienen la libertad de verificar el estado de solicitud de su carné universitario y pueden denunciar cualquier retraso en la emisión de este documento ante la Superintendencia en caso de que las casas de estudio superior no atiendan a sus pedidos correspondientes.

Finalmente, a través de un comunicado, la Sunedu reiteró la importancia de respetar los derechos de los estudiantes universitarios, lo que se incluye su derecho a hacer uso del medio pasaje en el transporte público al presentar su carné universitario válido. Al mismo tiempo, insta a las universidades a prestar el apoyo necesario a su estudiantado en la obtención o renovación de este carné para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.