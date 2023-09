Evento de innovación presentará la alimentación del futuro

Con el objetivo de descubrir nuevas tendencias en la innovación agroindustrial que permita impulsar el comercio y su reactivación económica, regresa en su cuarta edición “INNAGRO”, el evento más importante de Sudamérica que concentrará a las empresas y startups líderes del sector.

INNAGRO 2023, que traerá lo último en innovación y tecnología para impulsar su negocio, espera albergar durante dos días (25 - 26 de setiembre) a más de 300 participantes y 15 ponentes entre nacionales e internacionales provenientes de países como Chile, España, Colombia, Perú, entre otros.

En esta edición se mostrarán experiencias disruptivas de startups y empresas

que se han valido de la tecnología para cambiar las reglas de juego y desafiar

los retos de la alimentación del futuro, tales como el centro de innovación del galardonado restaurante Central (elegido como el mejor del mundo en 2023), Mater Iniciativa, un lugar de aprendizaje y experimentación para explorar nuevos insumos y preservar la agrodiversidad.

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

También se sumarán las empresas: Nutri Co (Perú), The Live Green Co (Chile), Alsec (Colombia) y Natural Machines (España). Las dos primeras utilizan inteligencia artificial para desarrollar productos que remplazan la carne y sus derivados por ingredientes de origen vegetal de igual o mayor valor nutritivo.

Mientras que la empresa colombiana Alsec, desarrolla alimentos en polvo y ha sido ganadora del reto de la NASA, Deep Space Food Challenge, en el 2021; y Natural Machines (España), que combina comida, tecnología e innovación a través de la impresión 3D de alimentos.

Como cada dos años, INNAGRO se desarrollará en la ciudad norteña de Trujillo; la segunda más importante del país, donde se concentran las grandes empresas líderes en el sector agroindustrial. El evento organizado por el Ministerio de la Producción, a través del ITP red CITE mediante el CITEagroindustrial Chavimochic cuenta con el respaldo de instituciones aliadas como la Cámara de Comercio de la región y La Libertad Innova.

Los interesados en participar de conferencias internacionales, material exclusivo, sala de experiencia inmersiva y oportunidades de negocio a través de la conexión con proveedores y otras empresas para generar ideas de comercio, deberán solicitar su inscripción a através de la página web de Innagro y seguir las indicaciones señaladas.

Como se recuerda el CITEagroindustrial Chavimochic, promueve la innovación y el uso de tecnología en productores, empresas, asociaciones y cooperativas del sector agroindustrial mediante servicios orientados a mejorar su productividad, generar valor agregado en sus productos y facilitar el acceso a mercados.