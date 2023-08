PROINVERSIÓN adjudica a ISA y ALUPAR dos grupos de cinco proyectos eléctricos por US$ 118 millones

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) adjudicó cinco proyectos eléctricos que beneficiarán a 5.5 millones de personas en los departamentos de San Martin, Arequipa, Lambayeque y Piura, con un suministro de energía eléctrica de calidad y confiable.

Se trata de los siguientes proyectos:

Grupo 1: Enlace 500 kV San José – Yarabamba, ampliaciones y subestaciones asociadas; ITC Enlace 220 kV Piura Nueva – Colán, ampliaciones y subestaciones asociadas; e ITC Enlace 220 kV Belaunde Terry – Tarapoto Norte (2 circuitos), ampliaciones y subestaciones asociadas.

Grupo 2: ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV Chiclayo Oeste – La Niña/Felam, ampliaciones y subestaciones asociadas; y la Subestación Piura Este de 220/60/22.9 kV: SE Piura Este 220/60/22.9 kV y Conexión de Líneas Existentes de 60 Kv.

El Grupo 1 fue adjudicado a la empresa INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.” (ISA) al ofertar un costo de inversión total de US$ 85’966,726.34 y un costo de operación y mantenimiento anual total de US$ 2’673,075.84. Esto representa un ahorro del 39% para el Estado en costo de inversión, considerando que el valor máximo para el presente concurso fue de US$ 141.5 millones.

Por su parte, la empresa ALUPAR INVERSIONES PERÚ ganó la Buena Pro del Grupo 2 al ofertar un costo de inversión total de US$ 32’158,339.54 y un costo de operación y mantenimiento anual total de US$ 899,227.54. Esto representa un ahorro del 17% para el Estado en costo de inversión, considerando el valor máximo para el presente concurso de US$ 38.9 millones.

“Con estas adjudicaciones estamos incrementando las condiciones operativas del sistema de transmisión en los departamentos de San Martin, Arequipa, Lambayeque y Piura, lo que fomentará el desarrollo de actividades comerciales, industriales y servicios, al contar con una provisión de energía de calidad y confiable”, destacó el director ejecutivo de PROINVERSIÓN, José Salardi.

El titular de PROINVERSIÓN resaltó que, con estas cinco adjudicaciones, ya suman 12 los proyectos adjudicados por PROINVERSIÓN desde enero a agosto, con un monto cercano a los US$ 1,300 millones, en beneficio de la economía del país. José Salardi adelantó que en octubre la entidad adjudicará dos proyectos de 500 kV (Enlace 500 kV Huánuco-Tocache-Celendín-Trujillo y Enlace 500 kV Celendín-Piura) con una inversión estimada de US$ 833 millones. “De esta manera nos encaminamos a lograr nuestra meta de US$ 3,000 millones en el 2023”, acotó.

El acto público contó también con la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, el viceministro de Electricidad del MINEM, Jaime Luyo, la presidenta del Comité PRO MINERÍA Y ENERGÍA, Ena Garland, entre otros funcionarios.

El ministro de Economía y Finanzas agradeció la participación de los inversionistas por depositar su confianza en el Perú, pues son más de US$ 100 millones de nueva inversión privada que contribuirá al cierre de brechas en infraestructura. “Estas adjudicaciones son un reflejo claro de la materializaron de la confianza en el país, pues quien apuesta por el Perú a largo plazo siempre gana”, destacó el ministro Alex Contreras.

El gerente general de ISA Red de Energía del Perú, Cristian Remolina, señaló que les complace asumir este nuevo desafío y contribuir firmemente al fortalecimiento de la transmisión eléctrica en el Perú. “Creemos que con estos proyectos el sistema eléctrico se está reforzando correctamente para aumentar su confiabilidad seguridad, y una adecuada provisión de energía que el Perú necesita”, resaltó.

Por su parte, el representante legal de ALUPAR PERÚ, Vinicios Andrade, felicitó el proceso de adjudicación desarrollado por PROINVERSIÓN porque fue técnico y transparente. “Estamos contentos porque esta adjudicación significa el ingreso de ALUPAR al mercado de transmisión eléctrica en el Perú”, señaló, y adelantó que tienen el interés de participar en los nuevos procesos de licitación de proyectos eléctricos que convoque la entidad, y así contribuir a reforzar el sistema de transmisión eléctrica que en el Perú.

Estos cinco proyectos se ejecutarán mediante la modalidad de Asociación Público – Privada (APP) con un plazo de concesión de 30 años de operación comercial, más el tiempo necesario para la construcción de cada uno de estos proyectos eléctricos, que en promedio será de 32 meses.

DATOS DE EMPRESAS

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. (ISA): es una empresa colombiana que se dedica a la transmisión de energía eléctrica a través de una red de alta tensión, cuya longitud supera los 48,700 km. El sistema está interconectado a las redes eléctricas entre Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. A través de otras compañías bajo su control, ISA ofrece servicios de telecomunicaciones, además de operación y mantenimiento de infraestructuras viales.

ALUPAR INVERSIONES PERÚ: el 99.99% de las acciones de “Alupar Perú S.A.C.” son de titularidad de la compañía “Alupar Investimento S.A.”, las cuales mantienen una relación de vinculación. “Alupar Investimento S.A.” es un holding que opera en los segmentos de transmisión y generación de energía eléctrica, con el objetivo de desarrollar e invertir en proyectos de infraestructura relacionados con el sector energético en Brasil y en los países de América Latina.