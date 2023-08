Conductores de carga pesada anuncian paro nacional para el lunes 11 de setiembre

El vicepresidente de la Confederación de Gremios de Transportistas de Carga Pesada, Abraham Marlon Milla, anunció que el lunes 11 de setiembre su sector realizará un paro nacional debido a la falta de igualdad de condiciones con los camioneros extranjeros y ausencia de una reglamentación sobre el tema.

"Nosotros los transportistas el 11 de septiembre estamos parando la frontera, porque no vamos a esperar al último día que el Gobierno tome las acciones a los países infractores”, declaró en RPP.

De igual manera, Milla precisó que más de 30 grupos de transportistas respaldaran la medida que se acatará en menos de tres semanas.

"Estamos hablando de alrededor de 32 gremios que hasta este momento nos han dado su respaldo para el paro", sostuvo.

VENTA ILEGAL DE COMBUSTIBLE

Abraham Marlon Milla manifestó que los camioneros de Bolivia venden gasolina de manera clandestina cuando ingresan al territorio peruano, ya que todo el combustible que llenan para sus flotas no es utilizado en su totalidad.

"Utilizan 400 galones para ir a la ciudad de Lima y volver a Desaguadero y los 500 lo venden. El negocio para ellos no es el flete, sino es el contrabando de combustible. Además, por el Tratado de Libre Comercio que ejerció la CAN no estamos transportando esa carga porque nuestros costos reales como transportistas están valorizados mucho más que eso", mencionó.