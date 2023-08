Trujillo: Arturo Fernández destituye a gerente de Educación tras un día en el cargo

La administración municipal de Trujillo, liderada por el alcalde Arturo Fernández Bazán, se encuentra una vez más en el ojo de la tormenta. Esta vez, la controversia rodea la destitución del recién nombrado gerente de Educación, Cultura, Juventud, Deporte y Biblioteca, quien apenas llevaba un día en su nuevo puesto.

Durante una reunión transmitida en vivo en las redes sociales de la municipalidad de Trujillo, el alcalde Fernández Bazán anunció la decisión de reemplazar al funcionario tras una discordia sobre la implementación de un programa de deportes sin costo para la comunidad.

QUIERE QUE PINTEN POSTES

Bazán, a favor de un enfoque de intercambio directo - en el cual los padres de los participantes contribuirían pintando postes de la ciudad -, se enfrentó al nuevo gerente, quien abogaba por seguir los protocolos y normas establecidas para cualquier intervención en la infraestructura municipal.

"Yo estoy asumiendo la gerencia desde ayer. Me comunicaron esa medida, pero los postes de alumbrado público son de propiedad de Hidrandina, no está de más hacer una visita técnica. Ayer estuve coordinando con algunos representantes de ellos para establecer las normas técnicas que corresponde", indicó el funcionario.

El gerente, Renato Maya, quien tomó el cargo el día antes, se mostró sorprendido por la propuesta de pintar postes de alumbrado público de propiedad de Hidrandina, empresa de energía en la región, a cambio de la participación de los niños en las actividades deportivas gratuitas.

Maya insistió en que cualquier intervención en estos postes requeriría coordinación con Hidrandina y el cumplimiento de normas técnicas específicas, posición que no le sentó bien al burgomaestre. Ante esta observación, Fernández Bazán interrumpió a Maya argumentando que en su anterior mandato en Moche no tuvo que pedir permiso a Hidrandina para intervenir en los postes de luz, lo que causó la desaprobación inmediata y la destitución del gerente.

"Ya señor gerente, lo escuché. Sr. gerente municipal, me cambias de gerente de Educación. Yo cuando cambié los postes en Moche no le pregunté a Hidrandina, porque yo no voy a preguntar a una institución que tiene los cables por arriba. Gracias sr. gerente, puede retirarse, yo no quiero más hablar con usted. Le agradezco sus consejos, muchas gracias", replicó Fernández.