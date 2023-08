Arturo Fernández: alcalde de Trujillo responde a nuevas acusaciones en su contra

El polémico alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, se presentó en los estudios de Dilo Fuerte para responder las nuevas acusaciones en su contra, una de ellas, tras amenazar de muerte a un trabajador de construcción civil mientras mantenía una reunión con los obreros.

Según el burgomaestre de la comuna norteña, su versión ha sido mal interpretada y que la situación se habría dado por la demora en la compra de los uniformes para los obreros. Para el alcalde trujillano, habría una mafia por la cual estos uniformes no lleguen a los trabajadores.

En otro momento, Fernández señaló que su llega a la capital se da para denunciar a tres jueces, quienes presuntamente no estarían cumpliendo a cabalidad su trabajo. “Vengo a Lima a denunciar a cuatro jueces por el delito de usurpación de funciones, avocamiento indebido y prevaricato”, expresó.

Además, señaló que no tiene miedo de ser vacado. “Sí me vacan, yo seguiré trabajado como ginecólogo, escribiré un libro, me dedicare a la pintura. Solo Dios sabe y voy a luchar hasta el último día” acotó.

RECHAZARON SU RECURSO

La Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial, que declaró inadmisible el recurso de casación que interpuso la defensa legal de Arturo Fernández, ante la sentencia de un año de pena privativa de la libertad suspendida que le dictaron por difamación agravada, en contra de la policía Nataly Rojas.