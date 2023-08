Caso 'Mila': juez que liberó a padrastro de menor dice que Sala de Apelaciones no cederá a presión mediática

Bernuel Espíritu Portocarrero, juez del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Loreto, señaló que la Sala de Apelaciones de la referida Corte no cederá a presión mediática ante la audiencia de apelación donde se verá si se revoca o no la resolución de comparecencia restringida contra Lucas Pezo Amaringo, presunto violador sexual de “Mila”.

"Los tres magistrados que conforman el Colegiado Superior poseen una amplia trayectoria y sus currículos son impecables, estoy más que seguro que, si hubiera algún tipo de presión mediática, esta no influirá en su pronunciamiento. Su decisión respecto a la confirmación o revocación de la resolución expedida por mi despacho será lo más objetiva posible", sostuvo Portocarrero en diálogo con un medio local.

JUEZ DICTÓ COMPARECENCIA RESTRINGIDA CONTRA PRESUNTO AGRESOR

Es importante recordar que el juez fue objeto de innumerables críticas por emitir una resolución de comparecencia restringida contra Pezo Amaringo, acusado del abuso sexual de "Mila", una niña de 11 años.

Según el magistrado, el motivo principal por el cual no se dictó prisión preventiva contra Pezo Amaringo fue que el Ministerio Público señaló que el último acto de violación sexual contra la menor ocurrió el 2 de julio de este año. No obstante, esta datación no concuerda con los hechos reales, ya que la víctima tenía 18 semanas de embarazo en el momento del juicio.

Además, la propia "Mila" declaró durante la cámara Gesell haber sido víctima de abuso desde que tenía 7 años, generando así contradicciones. Por otro lado, el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) informó que una segunda junta médica aprobó un aborto terapéutico para "Mila", quien fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro en Iquitos, Loreto.