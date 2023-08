Minem: Exportaciones mineras alcanzaron US$ 3,427 millones en mayo de 2023

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que, en mayo del presente año, el valor de las exportaciones mineras nacionales metálicos y no metálicos ascendió a US$ 3,427 millones, con un incremento de 10.8% en comparación al 2022 (US$ 3,092 millones).



En tanto, el monto acumulado de enero a mayo alcanzó los US$ 16,082 millones, con una leve contracción del 0.6% en comparación al mismo periodo del año previo (US$ 16,187 millones).



Así lo indica el Boletín Estadístico Minero (BEM) que edita mensualmente la Dirección de Promoción Minera, que reafirma que el sub sector minero contribuyó en mayo con el 62.0% de las exportaciones totales, siendo los principales metales exportados el cobre, oro, zinc y hierro, que representan el 54% de las exportaciones peruanas y el 87.1% de las exportaciones mineras



Respecto a las exportaciones minero metálicas, el BEM señala que en mayo sumaron US$ 3,324 millones, lo que significó un aumento 10.6% en relación al mismo mes del año anterior (US$ 3,005 millones).



Entre los metales de mayor exportación figura el cobre que, en mayo de 2023, alcanzó US$ 1,777 millones, mostrando un aumento de 15.2% en relación al mismo periodo de 2022 (US$ 1,543 millones). Asimismo, el valor acumulado ascendió a US$ 8,299 millones, con una variación positiva de 3.8% en comparación a similar periodo de 2022 (US$ 7,992 millones). El cobre es el principal producto exportado representando el 32.0% de las exportaciones peruanas.



En tanto, las exportaciones del oro en mayo ascendieron a US$ 952 millones reflejando un incremento de 17.9% respecto al mismo lapso de tiempo de 2022 (US$ 808 millones).



Finalmente, en mayo de 2023, el valor de las exportaciones minero no metálicas alcanzó los US$ 103 millones, con un aumento de 18.1% frente a mayo de 2022, siendo los principales productos que impulsaron este crecimiento los fosfatos de calcio natural, antracitas y bombonas.



En el acumulado enero-mayo, este segmento tuvo un incremento de US$ 544 millones, reflejando una expansión de 53.3% respecto al mismo periodo de 2022.