Encuentran cadáver de niña desaparecida en local comunal: necropsia indica que murió por inanición

Tras la desaparición de una menor de 10 años, el pasado 21 julio, se informó sobre el hallazgo de un cuerpo con sus características en el local comunal del centro poblado en Huari, Áncash, lugar en donde vivía.

La desaparición de la niña se habría dado mientras se encontraba sola en su domicilio. De acuerdo a la necropsia médico legal, se informó que la menor falleció por inanición, de acuerdo a fuentes de El Comercio.

El hallazgo del cadáver de la menor se produjo en el local comunal del centro poblado de Santa Cruz de Pichiu, lugar ubicado a unos 20 metros del Puesto de Auxilio Rápido de la Policía Nacional (PNP).

NO PRESENTA SIGNOS DE VIOLENCIA

Fuentes del medio local también dieron cuenta que tras las pruebas de luminol no se encontraron rastros de sangre en el lugar donde se halló el cadáver. En ese mismo sentido también informaron que el cadáver de la menor no contaba con una de sus prendas superiores y que no se apreciaban signos de violencia.

Por su parte, la Fiscalía provincial de Huari y la Policía Nacional anunciaron que se investigará el hecho a fin de aclarar las circunstancias del lamentable fallecimiento. Además se dio a conocer que se practicarán exámenes biológicos y científicos al cadáver de la niña en el Instituto de Medicina Legal de Huaraz.