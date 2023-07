Empresas de turismo expresan preocupación ante baja demanda en reserva de hoteles

Preocupados. Freddy Gamarra, el gerente general de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú), explicó que las reservas de hoteles no han llegado a los niveles a los que están acostumbrados durante Fiestas Patrias, fechas que se caracterizan por la alta demanda de hospedajes en el país.

No obstante, precisó que esta situación no solo es a raíz de las anunciadas protestas, si no también son originadas por otros problemas que fueron mal manejados como el dengue y los casos del síndrome de Guillian-Barré que afectaron en especial, el norte del país.

SE REQUIERE POLÍTICAS DE ESTADO

En ese sentido, el representante de la Asociación de Hoteles aseguro que es necesario que la Cancillería actúe rápidamente para informar a toda la comunidad internacional que no es un problema sanitario lo que tenemos aquí en el país.