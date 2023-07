Machu Picchu: reaparece placa de oro que fue reportado como desaparecido por alcalde

El alcalde del distrito de Machu Picchu, Elvis La Torre, señaló que cuando tomó el cargo no se le transfirió la placa de oro y pergamino donde se declara a la ciudadela Inca como Maravilla del Mundo. El burgomaestre aseguró que nadie le daba razón de la ubicación de éstos y que estaban perdidos. Tras conocerse este episodio, la organización New7Wonder solicitó que se les ubique cuanto antes.

El alcalde La Torre dijo hoy que la placa de oro apareció: "Hace una hora encontramos la placa de oro, estaba en un estante de libros de la Secretaría General (de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu Pueblo)", manifestó a los medios de comunicación.

Los trabajadores de la comuna fueron quienes hallaron el galardón e informaron al burgomaestre, quien señaló que luego de ellos se dio aviso a la Policía Nacional, la Fiscalía y al impulsor de la campaña ‘Vota por Machu Picchu’, Moisés Bendezú, para que reconozca la autenticidad de la placa.

PERGAMINO SIGUE SIN SER LOCALIZADO

Por otro lado, el burgomaestre indicó que el pergamino en que se delcara la designación de Machu Picchu como una de las siete maravillas del m undo aún no se encuentra. "El procurador de la municipalidad impulsará el caso para determinar quién es el responsable de esta situación e iniciar las acciones legales”, manifestó.

Por otro lado, dijo que este problema ocurrió debido a que los galardones no fueron patrimonizados por la gestión municipal del 2007, por lo que no son bienes de propiedad de la municipalidad y no se sabía sus paraderos.

INVESTIGACIÓN

En tanto, el Ministerio Público informó que la Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu abrió investigación preliminar para hallar a los responsables del presunto delito de hurto simple, en agravio de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu.