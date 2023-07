Gobernador Regional de Ayacucho: Fredepa busca generar caos en protestas contra presidenta Boluarte

Tras el anuncio de movilizaciones contra la presidenta Dina Boluarte, denominada la “Tercera Toma de Lima”, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, dijo que los dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), quienes organizan las marchas en el departamento y estarán en las de Lima, solo buscan generar caos.

Exhortó a los dirigentes del Fredepa a iniciar el diálogo para evitar protestas que pueden terminar en enfrentamientos y hasta muertes. “Nosotros tenemos las puertas abiertas para conversar, pero estos señores no tienen agenda, no tienen propuestas, no tienen rumbo y lo único que quieren es crear caos y eso hay que condenar y rechazar”, mencionó.

REPRESENTANTES DE MINISTERIOS

Según Oscorima, el Poder Ejecutivo está comprometido con Ayacucho y trabajará para disminuir los índices de pobreza. Precisó que prueba de ello es que, en los próximos días, llegarán a la región representantes del Ministerio de Vivienda para trabajar proyectos de saneamientos básicos en diferentes jurisdicciones del departamento.

Por su parte, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú (Midagri) también se hará presente para que apoye todos los proyectos de agricultura y ganadería. Además, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) llegará para ayudar a ampliar la base de beneficiarios de los programas sociales, informa La República.