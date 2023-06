Regidor en Trujillo denuncia que extorsionadores le exigen pago de cupo: “te vamos a volar la cabeza”

El regidor de la Municipalidad de El Porvenir en Trujillo , Jhonatan Brayan Laguna Julián, denuncia que es víctima de extorsión a manos de delincuentes que le envían videos amenazantes en donde le exigen le paguen un cupo por trabajar.

“Mira regidor Jonathan Laguna Solis, te vamos a volar la cabeza si no pagas maldito”, es una de las amenazas que se expone en uno de los videos difundido por América Noticias.

Los criminales advierten en estas cintas que conocen los movimientos del día a día del funcionario y que en cualquier momento podrían arremeter contra él. Sin embargo, no especifican cuánto dinero quieren y a dónde desean que se envíe.

“Me extorsionan, me piden una cierta cantidad de dinero que hasta ahora a la fecha no me indican cuanto, ni me dan una fecha de celular”, expuso el agraviado al medio.

VINCULACIÓN POLÍTICA

Según el regidor, estos mensajes tendrían una vinculación política y podrían deberse a las labores de fiscalización que viene realizando en cumplimiento de sus funciones municipales. Denuncia que estas amenazas empezaron cuando solicitó los contratos de los supuestos asesores del alcalde Juan Carranza.

“Acabo de solicitar al gerente municipal, al subgerente municipal y al área de logística si existe o no un vínculo laboral de la señora Carmen Hipa producto de una supuesta denuncia por el delito de usurpación de funciones”, detalló el agraviado