Cyber Wow: recomendaciones para compras seguras y confiables

El Indecopi brinda importantes recomendaciones para que realice sus compras con total seguridad y confianza durante la campaña Cyber wow, anunciada del 3 al 7 de julio, donde se ofrecen ofertas en las compras por Internet, en su rol de autoridad Nacional de Protección del Consumidor.



RECOMENDACIONES

- Conéctese desde una red confiable de internet y acceda solo a canales oficiales de venta. Una de las formas de reconocer una web segura es revisar que, en la barra de direcciones ubicada en la parte superior del navegador, se encuentre el ícono del candado.



- Recuerde que tiene derecho a autorizar o no el uso de sus datos personales; y, de ser el caso, a revocar la autorización. Dude en el caso que la plataforma virtual que está utilizando le impida ejercer este derecho.



- Verifique que el producto o servicio elegido, así como el precio, sea el mismo que haya seleccionado en la página web.

- Las empresas no pueden cargar el costo de otros servicios o productos que no haya escogido o que no le hayan informado previamente.



CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Si tiene algún inconveniente, tiene derecho a dejar constancia de su reclamo o queja en el Libro de Reclamaciones Virtual del proveedor.



Si no le brindaron respuesta o no se llegó a un acuerdo para solucionar el inconveniente, puede presentar su reclamo ante el Indecopi, a los siguientes canales:



- Plataforma “Reclama virtual”: https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/

- Líneas telefónicas: 224 7777 (Lima), y el 0 800 4 4040 (regiones)

- Correo electrónico: sacreclamo@indecopi.gob.pe