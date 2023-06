Contraloría alerta deficiencias en lucha contra el dengue en Piura, Tumbes, Lima y Callao

El dengue sigue avanzando en diversas partes del país y por ello, la Contraloría General desplegó una serie de servicios de control para supervisar la ejecución de acciones de prevención, control y seguimiento del dengue por parte de diferentes entidades públicas nacionales y regionales, a quienes se alertaron diversos riesgos evidenciados por los equipos de auditores y que requieren medidas urgentes para evitar que la enfermedad ocasiones pérdidas humanas o daños a la salud de los ciudadanos.



Según cifras del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa) al 09 de junio de 2023, se refleja con preocupación que los casos de contagio van aumentando y se superan los 137 mil casos (confirmados y probables) de dengue en el país, así como 157 casos de fallecidos. Los departamentos con un alto índice de casos son Piura, Lambayeque, Tumbes, La Libertad e Ica.



Ante este panorama, la Contraloría viene desplegando a sus auditores en las regiones donde se registra una mayor incidencia de esta enfermedad, dando como resultado la emisión de 15 informes de control, de los cuales en 13 se detectaron situaciones de riesgos en Piura, Tumbes, Lima, Loreto y Callao, en otro se alertó una situación adversa en materia presupuestal en Piura y solo en uno no se encontraron situaciones adversas.

PRINCIPALES INFORMES Y HECHOS ADVERTIDOS



En el caso de Piura, se advirtió a la Dirección Regional de Salud (Diresa) que la menor distribución de insumos y medicamentos a los establecimientos de las provincias de Piura y Sechura para el tratamiento de pacientes con dengue genera el desabastecimiento de estos productos y obliga a los afectados por esta epidemia a comprarlos fuera de los centros.



De acuerdo con el Informe de Hito de Control N° 020-2023-OCI/4529-SCC, durante el periodo de evaluación del 24 al 31 de mayo de 2023, un equipo de auditores del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Diresa constató el desabastecimiento de insumos y medicamentos. Por ejemplo, en la visita realizada al Establecimiento de Salud I-3 de Cura Mori no contaba con cloruro de sodio (suero), por lo que se había prestado 60 frascos de otro centro de salud.



En otros establecimientos como Consuelo de Velasco, Cesamica, Santa Julia, El Indio, Catacaos, La Unión, Bernal, Sechura, Chiclayito, Víctor Raúl y Tacalá se observó la falta de algunos productos como paracetamol en gotas, sales rehidratantes, dimenhidrinato, ranitidina, metamizol, solución polielectrolítica y cloruro de sodio. Entre los insumos no se contaba con la llave triple vía, equipo de venoclisis y catéter. Todos estos son indispensables para el tratamiento y manejo de la sintomatología de los pacientes con dengue.



A la misma Diresa Piura se alertó, a través del Informe de Visita de Control N° 014-2023-OCI/4529-SVC, el envío de muestras al laboratorio para el diagnóstico de dengue no es oportuno, ocasionando que hayan diversos casos donde los resultados son remitidos después de una semana, afectando así al tratamiento oportuno que deben recibir todas las personas contagiadas. Además, se detectó que los establecimientos de salud de la Diresa Piura no cuentan con suficiente equipamiento, insumos, material de vigilancia e indumentaria adecuada para atender las actividades de prevención y control del dengue.



Por su parte, el Informe de Visita de Control N° 006-2023-OCI/4190-SVC alertó que la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna no asegura la disponibilidad de suministros, material y recursos humanos para el tratamiento de casos de dengue en todos los establecimientos de salud de su jurisdicción, poniendo en riesgo la oportuna y adecuada atención de la población contagiada.



Mientras que a través del Informe de Orientación de Oficio N° 002-2023-OCI/5762-SOO, realizado al Hospital de Apoyo I Santa Rosa, permitió evidencia un insuficiente stock de medicamentos e insumos médicos en dicho nosocomio, lo que generó el riesgo de afectar el oportuno tratamiento de pacientes con dengue



Desde el 2022, la intervención de la Contraloría había detectado riesgos en dicha región y eso quedó plasmado en el Informe de Control Concurrente N° 006-2022-OCI/4529-SCC, donde se alertó que la Diresa Piura certificó y devengó el 87.26% del presupuesto asignado a la Meta 40 de la estrategia de enfermedades metaxénicas y zoonosis al pago de actividades no relacionadas a dicha estrategia, lo que afectó la ejecución de actividades de prevención y respuesta para erradicar el vector del dengue.



En la región Tumbes se advirtió la falta de profesionales médicos y especialistas en las redes de salud de Corrales, Pampa Grandes y Zorritos, de las provincias de Tumbes y Contralmirante Villar. Asimismo, alertaron de otras condiciones inadecuadas que ponen el riesgo el cumplimiento de las actividades de prevención, respuesta, control y seguimiento del dengue, ante su inminente aumento en la región.



Durante la visita a los establecimientos de San Juan de la Virgen, Pampa Grande, Gerardo Gonzáles, Puerto Pizarro y Andrés Araujo, pertenecientes a la Microred de Pampa Grande, se evidenció la falta de personal médico, equipos de aire acondicionado para el mantenimiento de medicamentos y demora en la entrega de resultados para pruebas de dengue. Tampoco hay ambientes destinados para la atención exclusiva de población con los síntomas o casos confirmados, hechos consignados en el Informe de Visita de Control N° 016-2023-OCI/0827-SVC.



Según el Informe de Visita de Control N° 017-2023OCI/0827-SVC, en los establecimientos de la Microred Corrales de San Isidro y Vaquería, se reveló la falta de laboratorios e insumos para la extracción de sangre, y el personal especializado para esta labor.



Otros hallazgos preocupantes fueron revelados en el Informe de Orientación de Oficio N° 018-2023-OCI/0827-SOO, tales como que las salas situacionales de algunos centros y puestos de salud de la Microred Zorritos se encuentran desactualizados, por lo que no muestran los casos existentes y probables de dengue. A esto se suma la demora en la entrega de los resultados de pruebas de detección de esta enfermedad, y que algunos centros y puestos de salud de dicha microred no cuentan con suficiente personal médico, lo que genera el riesgo de afectar la adecuada atención de la población. Estos mismos riesgos se detectaron en los establecimientos de salud de la Microred Zarumilla, según el Informe de Visita de Control N° 015-2023-OCI/0827-SVC.



Asimismo, en el Informe de Orientación de Oficio N°014-2023-OCI/0827-SOO, se pudo conocer de un total de 88 equipos de fumigación inoperativos y en desuso en el almacén de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA), perteneciente a la Diresa Tumbes, 86 equipos del tipo termonebulizador de una sola salida, de los cuales 43 son prestados por el Minsa, y no se utilizan porque no están calibrados; 28 equipos aptos, pero sin uso; 15 permanecen inoperativos por falta de chupones, bujías, entre otros.



En base a tales hallazgos, se comprobó la falta de mayores actividades de prevención en la región vinculadas a la planificación y desarrollo de fumigaciones en zonas con población vulnerable y afectada en las 3 provincias de Tumbes.



En Lima la Contraloría también evidenció, a través del Informe de Orientación de Oficio N° 030-2023-OCI/5991-SOO, que, al 30 de abril de 2023, había una situación de substock de insumos de laboratorio para realizar pruebas rápidas de detección del dengue y la chikungunya, lo que generó el riesgo de no asegurar el oportuno abastecimiento y disponibilidad de estos insumos por parte de las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud (Minsa), a pesar de estar en plena emergencia sanitaria por el brote del dengue.



A dicha entidad también se alertó, a través del Informe de Orientación de Oficio N° 015-2023-OCI/5991-SOO, que un total de 1845 mosquiteros de polietileno/poliester 100% multifilamentoso, valorizados en S/ 57 298, permanecían inmovilizados en el almacén del Cenares, ubicado en el distrito de El Agustino, desde junio del 2017 por no contar con el registro sanitario respectivo, por lo que no fueron distribuidos oportunamente para la atención de enfermedades metaxénicas como es el dengue.



Callao: A través del Informe de Orientación de Oficio N° 010-2023-OCI/0628-SOO, alertamos a la Dirección Regional de Salud (Diresa) del Callao de un desabastecimiento de pruebas e insumos para la detección de casos positivos de pacientes con dengue, lo cual pone en riesgo la intervención del cerco epidemiológico en la región, ya que sin esto afecta la inspección de los domicilios ubicados alrededor de los casos positivos y adoptar medidas para la contención de los brotes.

También se detectó una falta de celeridad en la compra de nuevos equipos para laboratorio, tales como lavadoras de microplacas y lectoras de microplaca para Elisa, los cuales son utilizados para el diagnóstico del dengue, leptospirosis, brucelosis, VIH y hepatitis. Este hecho podría afectar el procesamiento oportuno de los diagnósticos del dengue para ejecutar una capacidad de respuesta oportuna de los brotes de la enfermedad y otras metaxénicas en la región Callao.

De esta manera, la Contraloría continúa enfocando sus esfuerzos en supervisar que las intervenciones de las entidades públicas enfocadas en combatir los brotes de casos de dengue se realicen de manera oportuna y efectiva, con la finalidad de garantizar la adecuada salud de miles de peruanas y peruanos.