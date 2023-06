Invasión de grillos: Lambayeque, Piura y Tumbes en alerta por plaga

En los últimos días, usuarios de redes sociales y medios de comunicación han difundido fotos y videos en donde se evidencia cómo una gran cantidad de grillos han invadido colegios, calles, viviendas y espacios públicos en diferentes regiones del norte del país, principalmente Lambayeque, Piura y Tumbes, tres de las regiones más afectadas por las consecuencias del ciclón Yaku, fenómeno que ocasionó fuertes lluvias e inundaciones.

Esta situación ha sido denominada como una plaga de grillos. Las Autoridades y la ciudadanía ya han venido adoptando medidas para poder proteger a la población de cualquier emergencia a consecuencia de esta extraña cuyuntura.

¿QUÉ CONSECUENCIAS EN LA SALUD PUEDE TRAER LA APARICIÓN INUSUAL DE GRILLOS?

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque descartó que estos insectos causen daños a la salud pública.

“El grillo es un insecto que es atraído por la luz, la humedad y el calor. Las condiciones climáticas y la humedad son favorables para la presencia de estos insectos. Por ejemplo, se ha demostrado que la luz blanca atrae más que otras luces cálidas”, explicó el gerente regional de Salud, Jaime Nombera Cornejo, según recabó Andina.

También agregó que no recomienda a los ciudadanos no utilizar insecticidas para la erradicación de los grillos. “No se sugiere, porque, si el manejo de los insecticidas es inadecuado, puede ocasionar una intoxicación en la persona. Lo que se puede hacer es transportar los insectos a través de medios físicos, o aplicar agua jabonosa para desplazarnos y no erradicarlos de manera química”, expuso.