Ballenas a la vista: podrían verse estos mamíferos en costa peruana hasta fin de año

Vecinos de La Punta registraron un avistamiento de ballenas en el mar del Callao durante el último fin de semana. A pesar de que estas solo suelen verse en el norte del Perú durante el mes de julio, según Perú Travel.

El especialista Juan Carlos Riveros, científico de Oceana Perú, informa que esta aparición atípica se debe al ingreso de agua caliente producto del Fenómeno del Niño.

“Se ha calentado el mar a consecuencia de El Niño Costero, en los últimos 4 meses y eventualmente usualmente estos animales se mueven en rutas migratorias entre la Antártida y el Norte de Estados Unidos y Canadá (…) en su mayor parte se ha visto la presencia de individuos juveniles”, señaló el especialista.

RIESGO DE LAS BALLENAS PARA LA POBLACIÓN

El experto menciona que no hay riesgo mayor para los pescadores artesanales; sin embargo, considera que la población en general debe tener cautela y no intentar acercarse a estos mamíferos, dado a que son animales salvajes y no están acostumbrados al contacto humano.

“El mayor riesgo más que para los pescadores artesanales puede ser para la gente que siente la tentación, ya que como es algo novedoso para la gente, puede querer acercarse o tratar de tocarla”, expuso el especialista.

Adicionalmente se advierte el ingreso de otros animales marinos poco usuales como langostinos, peces de aguas más calientes, entre otros. Al final de la nota, se señala que la presencia de estas ballenas jorobadas podría extenderse hasta fines de año.