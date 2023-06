“El Niño Global” complicaría situación de hospitales afectados por lluvias e inundaciones en Piura

Se necesitan acciones. Ante la pronta llegada del fenómeno “El Niño Global”, especialistas recomendaron a las autoridades regionales, en especial de la región Piura, realizar lo antes posible trabajos de prevención como la rehabilitación de los centros de salud dañados a causa de las últimas lluvias, contratar mayor personal médico y asistencial, abastecerlos de medicamentos, entre otras medidas.

Según precisaron el ex presidente de la Federación Médica de Piura, ex asesor del Ministerio de Salud, Arnaldo Vite, el secretario del Colegio Médico de Piura, Julio Barrena Dioses y el ex jefe de epidemiología de la Diresa, Edward Pozo Súclupe, las muertes y enfermedades se podrían duplicar y hasta triplicar, pues la situación de la infraestructura médica en Piura es precaria.

“De acuerdo a Diresa tenemos más de 44 mil casos y 86 muertos de dengue, imagínate un Niño Global, sería realmente desastroso para la región porque serían 6 meses de lluvias continúas. Si ahorita después de lluvias hemos tenido un brote importante de casos, cuando estemos en pleno Niño también podremos tener un rebrote de esta epidemia y si no tomamos las precauciones de abastecimiento de agua en casas, tener un control vectorial previo, tener una adecuada vigilancia, abastecimiento de medicamentos, insumos, pruebas de laboratorio, educar a la población, si no se hace nada, lo que se viene puede ser desastroso”, señaló el secretario del Colegio Médico de Piura, Julio Barrena Dioses.

ACCIONES URGENTES

Barrena también mencionó que aparte del dengue, se podrían presentar otras enfermedades que pondrían en riesgo a la población como la malaria, leptospirosis, IRAS y EDAS debido a que el índice de vacunación contra estas enfermedades es bajo, e incluso afirmó que la COVID-19 podría rebrotar. Además, recalcó que se debe mejorar el primer nivel de atención, así como capacitar al personal y realizar campañas de prevención.

Por su parte, el ex jefe de Epidemiología de la Diresa, Edward Pozo, indicó que se tienen que preparar los centros de salud con medicamentos y mejorar la infraestructura. “Estamos en un momento de tregua y evaluar en qué fallamos”.