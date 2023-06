Arequipa reporta 9 feminicidios y más de 4 mil casos de violencia contra la mujer en lo que va del año

Preocupante. La región de Arequipa se sitúa al día de hoy, como la segunda región con más casos de violencia contra la mujer en todo el Perú. De acuerdo a las cifras del Programa Nacional Aurora, se han registrado 4,456 desde enero hasta abril.

Según el informe que alerta sobre la alta incidencia de casos en Arequipa, los reportes por violencia psicológica llegan a alcanzar tasas de 51.2%, la agresión física 33.6%, mientras que las agresiones sexuales reportan un 14.9%.

FEMINICIDIOS

A esta violenta coyuntura, se suman los casos de feminicidios, de acuerdo a las estadísticas en lo que va del año se han reportado 9 casos por este delito. El último de ellos ocurrió el 28 de mayo contra una empresaria en la exclusiva urbanización Quinta Samay del distrito de Cayma.

Por su parte, la representante de la Asociación U-Manos, Fiorella Mattos, indicó que lo que empeora el panorama ante esta situación es que las autoridades no toman en serio este problema. “La violencia contra la mujer no para y no es prioridad para nuestras autoridades, pese a que muchos lo usaron como producto de campaña política”, mencionó.