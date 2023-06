Covid-19 en el Perú: Minsa detecta nuevos linajes de ómicron

El Instituto Nacional de Salud (INS) reporta que los linajes ómicron XBB.1.16, XBB.1.9.1, XBB.1.9.2, y XBB.2.3, han sido detectados entre abril y mayo de este año en nuestro país. La primera es considerada una variante de interés por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras que las otras son variantes bajo monitorización, y cuyas proporciones a nivel mundial van en aumento.



Hasta el momento no hay evidencia que estos linajes produzcan una enfermedad más severa en comparación con otras variantes o linajes ómicron previos. Sin embargo, son al menos tan transmisibles y evasoras de la protección inmune como las variantes que actualmente predominan a nivel global. En ese sentido, resulta necesario e imprescindible, sostener las medidas preventivas como completar el esquema de vacunación.



Actualmente, la OMS considera dos linajes ómicron como variantes de interés, y siete linajes ómicron como variantes bajo monitorización. Todos ellos han sido identificados en nuestro país y son seguidos semana a semana mediante la vigilancia genómica del INS. Sin embargo, la identificación de estos linajes no debería causar mayor alarma en nuestro país considerando que no causan una enfermedad más severa, y que las vacunas siguen otorgando una buena protección contra las nuevas variantes.



LO QUE DEBES SABER

· Los linajes XBB.1.16 (coloquialmente Arcturus), XBB.1.9.1 (coloquialmente Hyperion), XBB.1.9.2, y XBB.2.3 (coloquialmente Acrux) se encuentran aumentando a nivel global y ya han sido detectados en el Perú.

· En el Perú, se realiza el monitoreo semanal de los diferentes linajes del virus SARS-CoV-2 mediante la vigilancia genómica.

· Frente a la aparición de nuevas variantes, se recomienda completar el esquema de vacunación que le corresponda, en especial en los grupos más vulnerables y en personas no vacunadas.

· La vacuna bivalente, que incluye los linajes ómicron, ya está disponible en todo el Perú.

RECOMENDACIONES DEL MINSA

Además de la vacunación, el Ministerio de Salud recomienda mantener los ambientes ventilados y usar mascarilla en caso presentemos síntomas respiratorios.