Conductores motorizados que adelanten a ciclistas por carril derecho serán multados con S/ 396

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) recordó a los conductores de vehículos motorizados que deben cumplir con las normas estipuladas en el Reglamento Nacional de Tránsito para evitar accidentes y garantizar la seguridad de los ciclistas en las vías.

El MTC recomendó que los conductores de vehículos motorizados deben hacerlo usando el carril izquierdo si desean adelantar a un ciclista. Además, instó a usar correctamente los espejos retrovisores y anticipar adecuadamente sus maniobras.

¿DE CUÁNTO SON LAS MULTAS?

Según el Reglamento, adelantar por el carril derecho es una infracción que es sancionada con una multa de S/396 y 40 puntos en el récord del conductor.

La cartera de Transportes también recalcó que los conductores deben respetar los límites de velocidad establecidos en cada vía, debido a que es uno de los principales factores de riesgo en siniestros de tránsito con consecuencias fatales.

Los límites de velocidad varían de acuerdo al tipo de vía, por ejemplo, en avenidas no se debe superar los 50 km/h, mientras que en calles y jirones de zonas urbanas no se debe exceder los 30 km/h. Así también en las carreteras que cruzan centros poblados ni zonas comerciales, no se debe sobrepasar los 30 km/h.

Por otro lado, en zonas residenciales el máximo de velocidad permitido es 50 km/h y en zonas escolares / hospitales de 30 km/h. según las disposiciones que establece el Reglamento Nacional de Tránsito.

“Si exceden los límites de velocidad pueden ser multados hasta por el equivalente al 50% de una UIT, es decir S/ 2,475”, menciona la norma.