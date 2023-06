¡No al tabaco! Más de 3600 nuevos casos de cáncer de pulmón registró Essalud en los últimos años

Un total de 3659 casos nuevos de cáncer de pulmón se registraron entre los años 2019 y 2022 en los diversos establecimientos del Seguro Social de Salud (EsSalud), siendo las redes prestacionales de Lima las que concentraron la mayor cantidad de casos con un 59 % (2142) del total de notificaciones, informó la institución en el marco del Día Mundial del Tabaco.

Específicamente, en el 2022, de un total de 804 casos nuevos de cáncer de pulmón el 57 % fue de sexo femenino y el 43 % masculino. Los casos notificados se incrementaron en un 23 % comparado con el año 2021.

Con el objetivo de concientizar a niños y adultos sobre la importancia de llevar una vida saludable libre de tabaco, EsSalud lanzó la campaña “El tabaco es una bomba de tiempo, no dejes que destruya tu vida” desde el Centro Comercial Arenales, donde se brindó, de manera gratuita, atención preventiva en los servicios de psicología, prevención de adicciones y vacunación.

Lo que ocasiona el tabaco en nuestro cuerpo

Cuando fumamos, ingresan a nuestro organismo más de 7000 sustancias tóxicas que causan hasta veinte tipos de cáncer y lastiman diversas estructuras de nuestro cuerpo no solo a nivel físico sino también mental.

La Dra. Paula Vizcarra, médico psiquiatra del Servicio de Farmacodependencia del hospital Rebagliati de EsSalud, quien brindó atenciones en el lanzamiento, resaltó que la adicción al tabaco o tabaquismo es provocada principalmente por la nicotina, una sustancia estimulante -presente en los cigarrillos y puros- que genera dependencia y puede intensificar los cuadros de ansiedad, depresión, esquizofrenia, entre otros.



La especialista resaltó que la pérdida de control es uno de los primeros signos a los que debemos estar atentos para acudir a un especialista y tratar a tiempo esta enfermedad adictiva.

“El paciente con tabaquismo pierde la capacidad de control. Se propone nunca más consumir y a la semana o mes consume otra vez. Otros síntomas son los malestares como no respirar bien, sentirse agotado, no poder hacer ejercicio como antes. Las personas sienten estos efectos y a pesar de eso siguen consumiendo. Si no consumen no tienen paz, pues creen que fumar los relaja, los ayuda a soltarse, dormir o ir al baño, lo que es reflejo de una adicción psicológica”, señaló.

Recomendaciones ante síntomas

De presentar alguno de estos signos o síntomas, la Dra. Vizcarra recomendó acudir al establecimiento de salud más cercano para saber si estamos frente a una adicción o un consumo abusivo habitual de tabaco. “Dependiendo de la evaluación se determinará si el caso requiere apoyo farmacológico y/o de psicoterapia para la recuperación del fumador”, indicó.

Recordemos que el tabaco es una amenaza para los fumadores, pero también para la salud de su familia y amigos. Dejar de fumar puede ser una de las mejores decisiones que puedes tomar por ti y las personas que te rodean.