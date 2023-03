Día Mundial de la persona con síndrome de Down: “Hoy no tenemos motivos para celebrar”

Hoy 21 de marzo se conmemora el Día internacional de la persona con síndrome de Down, una fecha impulsada por la Asamblea de las Naciones Unidas que tiene como objetivo visibilizar y concientizar sobre esta condición humana, a fin de generar la inclusión de las personas que tienen esta alteración genética.

Este año se promueve el lema “con nosotros, no por nosotros”, que busca “dejar atrás el modelo caritativo de la discapacidad, que trataba a las personas con discapacidad como objetos de la beneficencia”, señaló la organización.

Edgar Gómez, capitán de la selección peruana de Futsal Down Perú, dejó un mensaje para la población y nos invitó a la reflexión: “Hola, soy Edgar Gómez y quiero comentarles que hoy 21 de marzo conmemoramos el Día internacional de la Persona con síndrome de Down (…) tenemos que ser los propios líderes de nuestras luchas y vamos a seguir en el camino de generar oportunidades y así poder hacer que más personas con síndrome de Down tengan acceso a la educación, a la salud, al deporte y al trabajo”, mencionó.

“Hoy no tenemos motivos para celebrar. Hoy recordamos que todos somos valiosos, que tenemos los mismos derechos, que necesitamos y debemos tener las mismas oportunidades”, finalizó su mensaje que compartió en redes sociales para el Colectivo Down Perú.

NO ES UNA ENFERMEDAD

Es importante enfatizar que el síndrome de Down no es una enfermedad, al contrario, es una alteración genética que se produce al existir un material genético extra en el cromosoma 21.

“El síndrome de Down es una afección en la que la persona tiene un cromosoma extra. Los cromosomas son pequeños ‘paquetes’ de genes en el organismo. Determinan cómo se forma el cuerpo del bebé durante el embarazo y cómo funciona mientras se desarrolla en el vientre materno y después de nacer”, informó los Centros Para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

Con información de Ojo