Indecopi monitorea respeto de derechos de los consumidores durante emergencia por ciclón Yaku

Si no se cuenta con el servicio de abastecimiento de agua, la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) no podrá cobrar por el tiempo que no se recibió el suministro. En caso la demora sea superior a las 18 horas, la empresa prestadora debe proveer el suministro del agua a través de cisternas o puntos fijos de abastecimiento. Si esto no ocurre, se debe llamar a la Sunass.