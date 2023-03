Ciclón Yaku: Indecopi monitorea que empresas respeten los derechos de los consumidores en todo el país

Tras las intensas lluvias producidas por el ciclón Yaku que viene afectando la zona costera del país, el Indecopi informó que, a través de su Dirección de Fiscalización y Oficinas Regionales, viene monitoreando que las empresas o proveedores respeten los derechos de los consumidores en la prestación de los principales servicios como, transporte interprovincial, turismo, educativo, entre otros.

Asimismo, en el marco de su campaña #ConsumidorInformado, la institución recuerda que, a pesar de la emergencia que afecta al país y ante cualquier circunstancia, tienen derechos como consumidores, y que es importante que los conozcan para poder prevenir o actuar ante algún inconveniente con los servicios que contraten.

TRANSPORTE INTERPROVINCIAL TERRESTRE Y AÉREO

Si contrataste el servicio de una empresa de transporte interprovincial y de encomienda, y la ruta se ha visto afectada por la emergencia climática, los pasajeros cuentan con los siguientes derechos:

• Las empresas de transporte terrestre deben informar las restricciones o interrupciones de las vías a través de las cuales prestará el servicio contratado y, de cómo ello afecta dicho servicio.

• Asimismo, las aerolíneas deben informar el estado de su vuelo y de su eventual cancelación y/o reprogramación, precisando si ello se debe a la emergencia climática.

• Puede postergar la realización del servicio o solicitar el reembolso del dinero que pagó por este.

• La empresa debe mantener activos sus canales de consulta y/o reclamación, para facilitar la información sobre sus servicios a los consumidores.

COLEGIOS PRIVADOS

Respecto a las instituciones educativas privadas, el Indecopi señala:

• Los colegios deben informar de manera inmediata a los padres de familia si la emergencia sanitaria ha afectado la prestación del servicio educativo, a fin de cautelar la integridad de sus estudiantes.

• Los colegios deberán mantener habilitados sus canales de atención, a fin de facilitar la información sobre la prestación del servicio educativo.

Asimismo, en el caso de movilidades escolares, es importante recordar que los padres de familia deberán coordinar con los encargados de la movilidad, la forma en que se recuperará o reprogramará el servicio, en caso este fuera suspendido.

SERVICIOS FINANCIEROS

• Si cuentas con un crédito hipotecario o de consumo (incluye tarjeta de crédito), con una empresa del sistema financiero, consulta a la empresa si es posible acceder a una reprogramación del crédito.

• En caso se encuentre inoperativo algún canal de atención físico para operaciones financieras (agencia, cajeros automáticos, agente corresponsal), la entidad financiera deberá informar sobre esta situación y el tiempo que dure esta medida, así como los canales alternativos.

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Electricidad

• Si el servicio de electricidad se interrumpe injustificadamente por periodos superiores a cuatro horas continuas, en tu recibo del próximo mes se deberá compensar la energía que dejaste de recibir durante el periodo anterior.

• Si observas caídas de cables o postes de alumbrado público, comunícate de manera inmediata con la empresa concesionaria del servicio. Si la empresa no actúa a la brevedad posible, comunícate con el Osinergmin.

AGUA Y ALCANTARILLADO

• Si no has contado con el servicio de abastecimiento de agua, la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) no podrá cobrarte por el tiempo que no recibiste el suministro. En caso la demora sea superior a las 18 horas, la empresa prestadora deberá proveedor el suministro del agua a través de cisternas y/o puntos fijos de abastecimiento. Si esto no ocurre, comunícate con la Sunass.

Recuerde que las empresas prestadoras de servicios básicos deben contratar una póliza de seguro con cobertura por responsabilidad civil por daños a bienes y personas.

Acceda a más información sobre las instituciones que brindan atención a los consumidores y sus competencias en el ‘Mapa de Consumo’: https://bit.ly/3mQmMhZ.

Conozca más de sus derechos en la Guía para los Consumidores en Situaciones de Emergencia en el Perú: https://bit.ly/3l8KJ3t.

CANALES DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Finalmente, el Indecopi informa a los usuarios que, ante cualquier situación que vulnere sus derechos como consumidores, pueden presentar su reclamo o denuncia a través de los siguientes canales de atención:

• Teléfonos: 224-7777 (Lima) y 0800-4-4040 (provincias)

• WhatsApp: 985 197 624 (operativo las 24 horas del día, todos los días de la semana)

• Correo: sacreclamo@indecopi.gob.pe

También puede acercarse a las oficinas regionales del Indecopi en todo el país, las que, a la fecha, vienen atendiendo con normalidad.