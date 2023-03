Proinversión adjudicará 10 proyectos de transmisión eléctrica por US$ 1 100 millones en 2023

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) informa que en 2023 adjudicará 10 proyectos eléctricos por más de US$ 1,100 millones para acompañar el crecimiento económico del país. Estos proyectos beneficiarán a 10 millones de personas, en 10 departamentos de su área de influencia.

Tras la adjudicación de los proyectos eléctricos Enlace Ica – Poroma e ITC Enlace Cáclic – Jaén en enero último (US$ 132 millones), los siguientes proyectos serán la línea de transmisión Piura Nueva – Frontera (US$ 217 millones), Enlace Huánuco-Tocache-Celendín-Trujillo y Enlace Celendín-Piura (US$ 611 millones), y dos grupos que abarcan cinco (5) proyectos por US$ 164 millones (ver tabla Nº 1).

Adicionalmente, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en el marco del Plan de Transmisión 2023 realizó lo siguiente:

– 2032 encargó a PROINVERSIÓN 18 proyectos de transmisión eléctrica que requerirán una inversión superior a los US$ 900 millones, y cuyas adjudicaciones están previstas para el 2024.

“El desarrollo de estos proyectos de transmisión eléctrica fortalecerá el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y permitirá llevar energía desde los centros de producción (centrales de generación) hasta los centros de consumo (empresas y familias) de forma eficiente (menores costos) y con calidad de servicio (sin interrupciones)”, expresó el director de Portafolio de Proyectos de PROINVERSIÓN, Emerson Castro.

Las inversiones incrementarán la confiabilidad y capacidad del sistema eléctrico nacional que hoy cuenta con casi 30,000 kilómetros de línea de transmisión, de las cuales 16,000 kilómetros son redes en alta tensión (destacando 3,500 kilómetros de líneas de 500 kV) necesarias para minimizar las pérdidas de energía eléctrica y llevar energía de bajo costo a las zonas con menor disponibilidad de energía barata.

Desde 2001 hasta 2022 PROINVERSIÓN realizó 37 procesos de concesión de proyectos eléctricos (de generación y transmisión) mediante la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP), generando compromisos de inversión por más US$ 9,000 millones; en el caso de líneas de transmisión, ha desarrollado 32 procesos ejecutándose inversiones por más de US$ 3,800 millones.

El mayor impulso se dio desde 2006 luego de la promulgación de la Ley Nº 28832 “Ley de Generación Eficiente”, la cual implementó el Plan de Transmisión como mecanismo de planificación de las inversiones en transmisión con un horizonte de 10 años y tiene carácter vinculante para las decisiones de inversión que se adopten durante su vigencia.

PROYECTOS ATRACTIVOS

Se prevé que los proyectos APP de transmisión eléctrica en cartera 2023 - 2024 de PROINVERSIÓN siga concitando el interés de los inversionistas en línea con lo observado en los últimos seis (6) años, cuando en cada proceso cinco (5) postores en promedio presentaron sus ofertas técnicas y económicas. Este atractivo obedecería, entre otros, a la previsibilidad del mercado peruano para este tipo de inversión, pues los costos de inversión, operación y mantenimiento en proyectos de transmisión eléctrica son reconocidos mediante cargos tarifarios pagados por los usuarios del SEIN, eliminándose el riesgo de demanda a los inversionistas que participan en las licitaciones.

En segundo lugar, los plazos de concesión que generalmente son de 30 años; y el hecho de que los riesgos de ejecución (estudios técnicos definitivos, financiamiento, servidumbres, permisos y licencias, certificaciones ambientales, entre otros) son asumidos por los inversionistas.

En tercer lugar, la calidad técnica y predictibilidad de los procesos de promoción de la inversión privada desarrollados por PROINVERSIÓN y que los proyectos a ser licitados provienen de su previa evaluación en el Plan de Transmisión, el cual es actualizado cada dos (2) años con un horizonte de 10 años por el Comité de Operación Económica del Sistema (COES) y aprobado por MINEM, previa opinión de OSINERGMIN.

En cuarto lugar, que los concesionarios pueden suscribir convenios de estabilidad jurídica con el Estado, reduciendo sus riesgos financieros.

Todo lo anterior, en un contexto de continuo crecimiento de la economía peruana -que ha avanzado a una tasa promedio de 4.5% en el periodo 2000 – 2022, según cifras del BCRP- ha hecho de estos proyectos muy atractivos para la inversión privada. En ese sentido, se espera un desempeño positivo de la cartera de proyectos APP de transmisión eléctrica para 2023 y 2024.