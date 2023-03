¿El Ciclón Yaku se transformará en un huracán?

El ciclón Yaku legó a nuestro país, siendo hasta el momento Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque los más afectados con inundaciones y reactivaciones de quebradas.

Según datos de Indeci hay 8 222 afectados y 33 mil afectados, reportándose 58 fallecidos y 57 heridos, así como ocho desaparecidos a la fecha.

De igual forma y como consecuencia de los efectos del ciclón hay 420 viviendas destruidas y 14 mil viviendas afectadas, cifras que aumentan con el paso de los minutos.

¿YAKU SE CONVERTIRÁ EN HURACÁN?

Un ciclón tropical, de acuerdo a la velocidad de sus vientos, tiene las siguientes etapas de desarrollo: depresión tropical, tormenta tropical y huracán, lo que nos hace cuestionarnos si el ciclón Yaku que azota el norte del Perú, se convertirá en un huracán.

Sobre este cuestionamiento, la ingeniera meteorológica del Senamhi, Raquel Loayza, descartó “cualquier posibilidad de que el ciclón Yaku se convierta en un tifón o un huracán”, en una entrevista con RPP Noticias.

"No podría pasar, porque el agua se está calentando solo en esa zona (costa norte), y tenemos la Corriente de Humboldt que es fría y que, aunque por ahora se ha corrido hacia el sur, no podría generarse. Para convertirse en un tifón o huracán (…) no tendría los medios de otras zonas que realmente son cálidas", explicó la ingeniera meteorológica.

"Este ciclón no es de las mismas características que uno tropical. Si se acerca un poco más hacia nuestras costas ya se debilita porque el agua solo está cálida en la parte norte. En la parte de Lima, todavía el agua está neutra (…) No puedo estar incursionando como un huracán que viaja y se conecta a tierra", agregó la experta.

Cabe señalar que el ciclón Yaku continuará, por lo menos, hasta mediados de marzo dejando una mayor sensación de bochorno así como el ya evidente incremento de lluvias en el norte y zona media del nuestro país.