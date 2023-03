Niños son obligados a comer en el piso por no comprar sus alimentos en el quiosco del colegio

Indignante. La Institución Educativa CIMA de Tacna se encuentra en el ojo público, luego que se difundieran imágenes de los alumnos ingiriendo sus almuerzos, sentados en el piso, ya que no les permitirían usar las mesas, si no compran su menú en el mismo Centro educativo.

Aunque inicialmente se creía que el plantel no contaba con comedor, los padres de familia denunciaron que el comedor de este establecimiento, no les permite usar sus mesas, ni sillas, si es que no compran sus alimentos, en el mismo plantel educativo.

Las imágenes fueron difundidas a través de redes sociales, donde inmediatamente se hicieron viral, debido al maltrato que estarían sufriendo los alumnos, a manos del Centro educativo.

INDECOPI ACUDE AL LUGAR

Tras esta denuncia pública, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) junto al Ministerio Público, acudieron hasta el lugar para fiscalizar los abusos que sufrirán los alumnos en el mencionado plantel educativo.

“El centro también tiene la obligación de proporcionar los espacios para que los menores puedan ingerir sus alimentos”, señaló Marcos Lipa, portavoz de Indecopi.

DISPONEN 2 AULAS PARA LOS ALMUERZOS

Por su parte, la Institución Educativa CIMA de Tacna se vio obligado a implementar 2 aulas como comedores para que los alumnos que no compran su comida en el lugar, puedan almorzar de manera digna.