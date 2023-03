Gobierno de Puno se niega a distribuir material educativo a colegios

El ministro de Educación, Óscar Becerra, señaló que las autoridades del Gobierno Regional de Puno se negaron a colaborar en la entrega del material educativo destinado a los niños de esa región con miras al inicio del año escolar a iniciarse el próximo lunes 13 de marzo de 2023.

“Las autoridades (de Puno) no solamente no quieren apoyar (en la entrega del material) sino que han declarado que no van a iniciar el año escolar en la fecha prevista”, señaló el titular del Minuedu durante su presentación ante la comisión de Educación del Congreso de la República.

Fue el Ejército del Perú y la Policía Nacional quienes se comprometieron y realizaron la distribución del material educativo en los diversos colegios de esa región, esto ante la negativa del Gobierno Regional de Puno, señaló Becerra. Además, resaltó que esta acción de las autoridades locales puede ser para impedir el inicio del año escolar.

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

Cabe precisar que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte programó la entrega de 5′845,161 de materiales educativos a todas las UGEL del país. Estas gestiones de reparto se canalizan a través de los gobiernos regionales de cada departamento.