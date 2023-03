Cajamarca: Bus interprovincial se salva de caer a un precipicio tras accidente de tránsito

Un bus interprovincial con sesenta pasajeros, sufre terrible accidente, quedando al borde de un precipicio, en medio de la oscuridad, de una carretera en Cajamarca.

Según se sabe, este vehículo de la empresa interprovincial Atahualpa, se despistó, dejando alrededor de 10 personas heridas, y a los pasajeros, atrapados en el interior, sin manera de salir, debido a la posición en la que quedó el vehículo de gran tamaño.

POBLADORES AYUDAN

Hasta el lugar llegaron efectivos de la PNP y algunos pobladores de la zona, quienes ayudándose con palos, intentaron romper las ventanas del vehículo, para que los pasajeros del interior pudieran escapar.

EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE

Asimismo, los pasajeros denunciaron que ningún portavoz de la empresa se habría acercado al centro de salud, para saber sobre el estado de los heridos, además que no se habrían hecho responsables por los daños ocasionados.

“De la empresa no se ha acercado ningún representante a darnos información o preguntar cómo estamos. No hay ningún responsable para que pueda pagar los gastos, dónde está la póliza que debería cubrir, nosotros no tenemos paciencia para esperarlos”, acotó.