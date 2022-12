Rescatan a hombre flotando en medio del mar de Piura: "Me han querido matar"

Un sujeto fue rescatado en medio del mar luego de que permaneciera naufragando durante varios días en el mar de Paita, en Piura.

Según dió a conocer el sujeto, un grupo de secuestradores habrían querido matarlo, y tirarlo al mar, sin embargo logró escapar, por lo que tuvo que saltar para salvar su vida.

"Yo salí hace 5 días en una lancha consumera con mis primos, me han tirado me llamo Milton soy de Pueblo Nuevo de Colán, me han querido matar, ayúdenme por favor. Yo soy pescador de Pueblo Nuevo", gritaba el sujeto pidiendo ayuda.

IDENTIDAD

El hombre identificado como Milton Wilmer Céspedes López, de 25 años manifestó que sus primos lo acusaron de haberse metido con su cuñada, por lo que decidieron tomar justicia con sus propias manos.

"Todo empezó con una tontería de mis primos, me acusaban de que yo estaba metiéndome con mi cuñada y que el hijo de mi hermano en realidad era mío. No sé de dónde han sacado eso, luego hemos discutido y entre todos, que eran como siete personas, me han querido hacer daño", finalizó.